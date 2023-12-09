В S7 объяснили возврат рейса Новосибирск — Москва в аэропорт сразу после вылета

Posted Сегодня, 02:47
Published Сегодня, 02:47
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Updated Сегодня, 02:50
«Во время взлёта произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы двигателей», — рассказали об инциденте в пресс-службе авиакомпании S7, отметив, что версия о возгорании двигателей, о которой ранее писали СМИ, не соответствует действительности.
Пилоты вовремя заметили неполадки и в штатном режиме посадили Boeing 737-800, после приземления судно направили на техобслуживание. Часть пассажиров разместили на вылетавших в тот же день рейсах, большинству предложили замену билетов на рейс, который вылетел в 15.35.
Один из пассажиров описал, что во время разгона перед взлетом слышались взрывы, после чего из турбин вырвался огонь.