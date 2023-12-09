В S7 объяснили возврат рейса Новосибирск — Москва в аэропорт сразу после вылета

Пилоты вовремя заметили неполадки и в штатном режиме посадили Boeing 737-800, после приземления судно направили на техобслуживание. Часть пассажиров разместили на вылетавших в тот же день рейсах, большинству предложили замену билетов на рейс, который вылетел в 15.35.