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Авиакомпания S7 дала комментарий по поводу инцидента с рейсом Новосибирск — Москва.

В S7 объяснили возврат рейса Новосибирск — Москва в аэропорт сразу после вылета

9 декабря 2023, 02:47
Фото: Антон Засимов / 1MI
Авиакомпания S7 дала комментарий по поводу инцидента с рейсом Новосибирск — Москва.
Пресс-служба авиакомпании S7 опровергла версию с возгоранием двигателей, из-за которого воздушное судно пришлось вернуть в аэропорт вылета.

«Во время взлёта произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы двигателей», — рассказали об инциденте в пресс-службе авиакомпании S7, отметив, что версия о возгорании двигателей, о которой ранее писали СМИ, не соответствует действительности.

Пилоты вовремя заметили неполадки и в штатном режиме посадили Boeing 737-800, после приземления судно направили на техобслуживание. Часть пассажиров разместили на вылетавших в тот же день рейсах, большинству предложили замену билетов на рейс, который вылетел в 15.35.

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Один из пассажиров описал, что во время разгона перед взлетом слышались взрывы, после чего из турбин вырвался огонь.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#Рейс#S7#Аэропорт Толмачево#Ольга Храмушкина
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