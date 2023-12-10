Более 350 будущих медиков РФ и Белоруссии посетили слет студентов на Сахалине

«Я очень хотел вернуться на Сахалин, поэтому воспользовался такой возможностью, не раздумывая. Форум уже оправдал все ожидания — часовые пояса не станут преградой для посещения мероприятий. Рассматриваю для себя возможность жить и работать здесь. Мне нравится наблюдать, как быстро развивается регион и какие практики здесь внедряются для улучшения доступности медицины», — рассказал студент Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Антон Шеремет.