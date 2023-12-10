Губернатор Новосибирской области Травников вернулся из командировки на Донбасс

«Вместе со словами благодарности за то, что Донбасс уже окончательно и бесповоротно в родной семье, в России, за то, что за прошедший год проделала огромная работа по восстановлению мирной жизни и развитию экономики республик, звучала уверенность в том, что под руководством нашего национального лидера начатое дело по очищению планеты от неонацизма будет доведено до победного конца!», — написал Андрей Травников.