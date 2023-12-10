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Андрей Травников на встрече с военнослужащими из Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Травников вернулся из командировки на Донбасс

10 декабря 2023, 06:00
Фото: t.me/TravnikovAndrey
Андрей Травников на встрече с военнослужащими из Новосибирской области
Глава региона побывал в подшефном Беловодском районе Луганской народной республики

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вернулся из рабочей поездки в Луганскую народную республику. Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, он провел множество встреч с военными из Сибири и жителями Беловодского района и Мариуполя.

«Вместе со словами благодарности за то, что Донбасс уже окончательно и бесповоротно в родной семье, в России, за то, что за прошедший год проделала огромная работа по восстановлению мирной жизни и развитию экономики республик, звучала уверенность в том, что под руководством нашего национального лидера начатое дело по очищению планеты от неонацизма будет доведено до победного конца!», — написал Андрей Травников.

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