Новосибирск и Казахстан вновь свяжут прямые рейсы

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
С 13 декабря авиакомпания Qazaq Air начнет регулярные полеты между Новосибирском и Усть-Каменогорском. Согласно расписанию на сайте аэропорта Толмачево, рейсы запланированы по средам и воскресеньям. Стоимость билетов туда-обратно начинается от 27600 рублей.
Кроме того, перевозчик анонсировал рейс Новосибирск-Астана, но лететь в столицу Казахстана придётся с пересадкой всё в том же Усть-Каменогорске.
Полетное расписание выглядит следующим образом:
Q 413 Астана 10:55 — Усть-Каменогорск 12:40
IQ 515 Усть-Каменогорск 13:30 — Новосибирск 15:40
IQ 516 Новосибирск 16:40 — Усть-Каменогорск 17:00.
IQ 414 Усть-Каменогорск 17:50 — Астана 19:45
Стоимость билетов туда-обратно на первые рейсы до Астаны начинается от 34900 рублей, и эта цена выглядит откровенно завышенной.
В октябре 2022 года выполнение рейсов Астана-Новосибирск и Усть-Каменогорск-Новосибирск, которые обслуживались лайнерами авиакомпании Qazaq Air из Казахстана, было приостановлено на неопределенное время. Как сообщили в авиакомпании, такое решение связано с невыдачей российскими властями разрешения на выполнение международных полетов.