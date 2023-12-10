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Published Сегодня, 07:21

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Лайнеры в Казахстан будут вылетать из Толмачево два раза в неделю

Новосибирск и Казахстан вновь свяжут прямые рейсы

10 декабря 2023, 07:21
Фото: atas.info
Лайнеры в Казахстан будут вылетать из Толмачево два раза в неделю

Qazaq Air возобновляет рейсы из Новосибирска в Усть-Каменогорск

Авиакомпания Qazaq Air возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Казахстан с частотой два раза в неделю

С 13 декабря авиакомпания Qazaq Air начнет регулярные полеты между Новосибирском и Усть-Каменогорском. Согласно расписанию на сайте аэропорта Толмачево, рейсы запланированы по средам и воскресеньям. Стоимость билетов туда-обратно начинается от 27600 рублей.

Кроме того, перевозчик анонсировал рейс Новосибирск-Астана, но лететь в столицу Казахстана придётся с пересадкой всё в том же Усть-Каменогорске.

Полетное расписание выглядит следующим образом:

Q 413 Астана 10:55 — Усть-Каменогорск 12:40

IQ 515 Усть-Каменогорск 13:30 — Новосибирск 15:40

IQ 516 Новосибирск 16:40 — Усть-Каменогорск 17:00.

IQ 414 Усть-Каменогорск 17:50 — Астана 19:45

Стоимость билетов туда-обратно на первые рейсы до Астаны начинается от 34900 рублей, и эта цена выглядит откровенно завышенной.

В октябре 2022 года выполнение рейсов Астана-Новосибирск и Усть-Каменогорск-Новосибирск, которые обслуживались лайнерами авиакомпании Qazaq Air из Казахстана, было приостановлено на неопределенное время. Как сообщили в авиакомпании, такое решение связано с невыдачей российскими властями разрешения на выполнение международных полетов.

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