Новосибирск и Казахстан вновь свяжут прямые рейсы

В октябре 2022 года выполнение рейсов Астана-Новосибирск и Усть-Каменогорск-Новосибирск, которые обслуживались лайнерами авиакомпании Qazaq Air из Казахстана, было приостановлено на неопределенное время. Как сообщили в авиакомпании, такое решение связано с невыдачей российскими властями разрешения на выполнение международных полетов.