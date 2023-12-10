Обновленную модель трамвая начнут выпускать в Новосибирске

Новосибирское совместное предприятие «БКМ-Сибирь», которое занимается модернизацией устаревшего трамвайного парка, в 2024 году начнет выпуск обновленной модели. Первый корпус нового образца доставят в Новосибирск из Беларуси в первом квартале следующего года.