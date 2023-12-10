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Изношенные вагоны здесь проходят полную модернизацию

Обновленную модель трамвая начнут выпускать в Новосибирске

10 декабря 2023, 08:45
Фото: t.me/alokot
Изношенные вагоны здесь проходят полную модернизацию
Белорусский холдинг «БелКомМаш» и совместное предприятие «БКМ-Сибирь» подписали соглашение на поставку новых трамвайных корпусов в 2024 году

Новосибирское совместное предприятие «БКМ-Сибирь», которое занимается модернизацией устаревшего трамвайного парка, в 2024 году начнет выпуск обновленной модели. Первый корпус нового образца доставят в Новосибирск из Беларуси в первом квартале следующего года.

Новое соглашение о сотрудничестве было подписано на производственной площадке в ходе встречи мэра Анатолия Локтя с послом Республики Беларусь Дмитрием Крутым, сообщил глава муниципалитета в своем телеграм-канале.

С 2017 года совместное предприятие выпустило 42 трамвая, ещё 10 вагонов сейчас проходят глубокую модернизацию.

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