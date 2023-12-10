Обновленную модель трамвая начнут выпускать в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Новосибирское совместное предприятие «БКМ-Сибирь», которое занимается модернизацией устаревшего трамвайного парка, в 2024 году начнет выпуск обновленной модели. Первый корпус нового образца доставят в Новосибирск из Беларуси в первом квартале следующего года.
Новое соглашение о сотрудничестве было подписано на производственной площадке в ходе встречи мэра Анатолия Локтя с послом Республики Беларусь Дмитрием Крутым, сообщил глава муниципалитета в своем телеграм-канале.
С 2017 года совместное предприятие выпустило 42 трамвая, ещё 10 вагонов сейчас проходят глубокую модернизацию.