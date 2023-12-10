Почти 300 жителей Сахалинской области подали заявки на конкурс «Начни игру»

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Всероссийский конкурс «Начни игру» — часть федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», который ранее инициировал президент России Владимир Путин. Второй сезон объединит желающих прокачаться в нескольких направлениях творчества, связанного с разработкой компьютерных игр и киберспортивных программ. Так, в рамках «Партнерского кейса» участники могут освоить одну из профессий игровой индустрии. «Акселератор игровых проектов» собрал команды разработчиков, которые стремятся реализовать собственный игровой продукт и найти инвестора.
«Растущий интерес к игровой индустрии, подтвержденный статистикой и исследованиями российского рынка, убедил нас: открыть проект, направленный на поиск и поддержку талантливых создателей видеоигр — это правильная и своевременная идея. Результаты заявочной кампании говорят сами за себя: если в первом сезоне приняли участие свыше 80 тысяч человек, то во втором сезоне этот показатель удалось увеличить на 15%. Успеха проекту „Начни игру“ добавило введение еще одной профессии в направлении „Партнерский кейс“ — геймификатор. Это перспективная профессия, без которой не смогут в ближайшем будущем обходиться ни образование, ни бизнес-среда. Основы геймификации с нашей поддержкой изучили почти 9 тысяч участников», — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.
В преддверии второго сезона проекта «начни игру» профессии, связанные с игровой индустрией, выбрали почти 68 тысяч человек. По популярности треков лидирует дизайн игр: его изучали 35 540 зарегистрированных пользователей. Дизайн осваивали 15 621 человек, Unity-разработку — 11 374 человека. С геймификацией познакомились более 8 тысяч участников.
«Команда проекта „Начни игру“ ставила перед собой две ключевые задачи: во-первых, дать участникам начальную базу знаний об игровой индустрии и, во-вторых, развить у них навыки работы с реальными задачами. В этом помогали методологи четырех направлений „Партнерского кейса“ и наши партнеры — компании из игровой индустрии и IT-сферы. Думаю, за полгода мы вместе достигли хороших результатов. Наши сегодняшние участники при должном старании уже завтра смогут стать лучшими специалистами геймдева», — подчеркнула руководитель проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Марьям Карпова.
Финал второго сезона конкурса «Начни игру» пройдет в марте 2024 года в рамках международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего». Предложение амбассадора проекта «Начни игру» Анны Козловой объединить эти крупнейшие площадки поддержал председатель наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», президент РФ Владимир Путин.
Всероссийский конкурс «Начни игру» — часть федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», который ранее инициировал президент России Владимир Путин. Второй сезон объединит желающих прокачаться в нескольких направлениях творчества, связанного с разработкой компьютерных игр и киберспортивных программ. Так, в рамках «Партнерского кейса» участники могут освоить одну из профессий игровой индустрии. «Акселератор игровых проектов» собрал команды разработчиков, которые стремятся реализовать собственный игровой продукт и найти инвестора.
«Растущий интерес к игровой индустрии, подтвержденный статистикой и исследованиями российского рынка, убедил нас: открыть проект, направленный на поиск и поддержку талантливых создателей видеоигр — это правильная и своевременная идея. Результаты заявочной кампании говорят сами за себя: если в первом сезоне приняли участие свыше 80 тысяч человек, то во втором сезоне этот показатель удалось увеличить на 15%. Успеха проекту „Начни игру“ добавило введение еще одной профессии в направлении „Партнерский кейс“ — геймификатор. Это перспективная профессия, без которой не смогут в ближайшем будущем обходиться ни образование, ни бизнес-среда. Основы геймификации с нашей поддержкой изучили почти 9 тысяч участников», — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.
В преддверии второго сезона проекта «начни игру» профессии, связанные с игровой индустрией, выбрали почти 68 тысяч человек. По популярности треков лидирует дизайн игр: его изучали 35 540 зарегистрированных пользователей. Дизайн осваивали 15 621 человек, Unity-разработку — 11 374 человека. С геймификацией познакомились более 8 тысяч участников.
«Команда проекта „Начни игру“ ставила перед собой две ключевые задачи: во-первых, дать участникам начальную базу знаний об игровой индустрии и, во-вторых, развить у них навыки работы с реальными задачами. В этом помогали методологи четырех направлений „Партнерского кейса“ и наши партнеры — компании из игровой индустрии и IT-сферы. Думаю, за полгода мы вместе достигли хороших результатов. Наши сегодняшние участники при должном старании уже завтра смогут стать лучшими специалистами геймдева», — подчеркнула руководитель проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Марьям Карпова.
Финал второго сезона конкурса «Начни игру» пройдет в марте 2024 года в рамках международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего». Предложение амбассадора проекта «Начни игру» Анны Козловой объединить эти крупнейшие площадки поддержал председатель наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», президент РФ Владимир Путин.