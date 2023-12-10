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Published Сегодня, 10:40

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Сильнее всех новогодних подарков ждут дети

Размер трат новосибирцев на новогодние подарки назвали аналитики

10 декабря 2023, 10:40
Фото: Midjourney
Сильнее всех новогодних подарков ждут дети
Жители Новосибирска готовы потратить на новогодние подарки более 13 тысяч рублей

По данным опроса рекрутингового сервиса SuperJob, жители Новосибирска в 2023 году будут дарить подарки на Новый год, чаще, чем в прошлом году, и бюджеты на них растут. Новосибирцы готовы потратить на эти цели 13 200 рублей, год назад подарочный новогодний бюджет горожанина составлял 11 800 рублей.

Согласно данным опроса, 82% респондентов намерены вручить подарки своим близким, в декабре 2022 года такой ответ давали 76% участников опроса. При этом мужчины презенты дарят реже, но праздничный бюджет у них практически в 1,5 раза выше, чем у женщин.

Среди населения городов-миллионников больше всего на подарки потратят в Москве (в среднем 18000 рублей), Красноярске (17200 рублей) и Ростове-на-Дону (16500 рублей).

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