Размер трат новосибирцев на новогодние подарки назвали аналитики

По данным опроса рекрутингового сервиса SuperJob, жители Новосибирска в 2023 году будут дарить подарки на Новый год, чаще, чем в прошлом году, и бюджеты на них растут. Новосибирцы готовы потратить на эти цели 13 200 рублей, год назад подарочный новогодний бюджет горожанина составлял 11 800 рублей.