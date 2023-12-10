Размер трат новосибирцев на новогодние подарки назвали аналитики

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
По данным опроса рекрутингового сервиса SuperJob, жители Новосибирска в 2023 году будут дарить подарки на Новый год, чаще, чем в прошлом году, и бюджеты на них растут. Новосибирцы готовы потратить на эти цели 13 200 рублей, год назад подарочный новогодний бюджет горожанина составлял 11 800 рублей.
Согласно данным опроса, 82% респондентов намерены вручить подарки своим близким, в декабре 2022 года такой ответ давали 76% участников опроса. При этом мужчины презенты дарят реже, но праздничный бюджет у них практически в 1,5 раза выше, чем у женщин.
Среди населения городов-миллионников больше всего на подарки потратят в Москве (в среднем 18000 рублей), Красноярске (17200 рублей) и Ростове-на-Дону (16500 рублей).