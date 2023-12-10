Состоялось заседание инициативной группы по выдвижению Путина на выборы президента РФ

В состав инициативной группы по выдвижению кандидата на должность президента Владимира Путина от «Единой России» и МГЕР вошли секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев, член Высшего совета «Единой России», Герой России, сенатор Александр Карелин, глава партийной комиссии по образованию и науке, председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва, депутат Госдумы, доктор медицинских наук, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев, председатель Народного Совета ДНР Артём Жога и председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.