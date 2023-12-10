Волонтеры Сахалина стали донорами крови для девушки из донецкого Шахтерска

«В такие моменты как не верить в существование высших сил, которые вот так помогают соединить нуждающегося в помощи человека и готового оказать эту помощь. Мы все прекрасно понимаем, что такое редкая IV группа крови: даже в мирной жизни крупного города не всегда удается найти такого донора. Но у нас все получилось, желаем Анастасии справиться с травмой и очень ждем на чай в наш центр», — подытожила руководитель гуманитарного центра Елена Красильникова.