Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон объявил о запуске стримингового сервиса

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Предполагается, что подписка на сервис будет стоить $9 в месяц или $72 в год. Однако часть контента также будет доступна бесплатно, но с рекламой. Об этом пишет RTVI.
На сайте Tucker Carlson Network уже имеется восемь разделов, включая раздел «Спросите Такера», где люди могут задать вопросы ведущему и получить ответы напрямую.
Команда сервиса обратилась к аудитории, заявив, что они хотят построить нечто лучшее, так как считают, что корпоративные СМИ не предоставляют общественности объективную информацию. Также отмечается, что журналисты действуют как цензоры, презирают общественность и ненавидят правду. Tucker Carlson Network обещает говорить правду о важных вещах без страха каждый день.
Такер Карлсон является американским телеведущим и политическим обозревателем, который ранее работал на Fox News. В 2020 году после президентских выборов в США он выразил сомнения в результате подсчета голосов и предположил, что машины для голосования компании Dominion Voting System могли намеренно искажать данные. Компания подала на него иск на $787,5 млн, но спор был уладен досудебно в 2023 году. После этого Такер Карлсон покинул Fox News.
Позднее он начал свой собственный проект, выпуская интервью, включая разговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом. Ролики с интервью публиковались только на странице журналиста в социальной сети X (бывшая Twitter). Теперь эти выпуски также будут доступны на новом стриминговом сервисе Tucker Carlson Network.
Согласно информации The Wall Street Journal, команда Такера Карлсона изначально рассматривала возможность запуска сервиса через социальную сеть X, но в итоге они не нашли все необходимые технологии. Такер Карлсон все равно будет продолжать публиковать бесплатный контент в социальной сети.