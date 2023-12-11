Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон объявил о запуске стримингового сервиса

Такер Карлсон является американским телеведущим и политическим обозревателем, который ранее работал на Fox News. В 2020 году после президентских выборов в США он выразил сомнения в результате подсчета голосов и предположил, что машины для голосования компании Dominion Voting System могли намеренно искажать данные. Компания подала на него иск на $787,5 млн, но спор был уладен досудебно в 2023 году. После этого Такер Карлсон покинул Fox News.