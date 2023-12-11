Черный автомобиль Бэтмена Lincoln продают в Новосибирске

Владелец уточняет, что у автомобиля есть все необходимые документы, он имеет двух владельцев и с 2011 года не использовался. Автомобиль был подвергнут модификации в 2008–2010 годах, включая установку обвеса из стекловолокна. Продавец отмечает, что при желании можно легко удалить этот обвес.