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Машина стоит более 300 тысяч рублей

Черный автомобиль Бэтмена Lincoln продают в Новосибирске

11 декабря 2023, 02:48
Фото: Авито
Машина стоит более 300 тысяч рублей
В Новосибирске продается автомобиль Бэтмена — Lincoln Town Car 1990 года выпуска, о чем свидетельствует объявление с бесплатного сайта.

В Новосибирске предлагают купить машину, которая похожа на автомобиль Бэтмена из фильмов. Это модель Lincoln Town Car 1990 года выпуска. Машина стоит 385 тысяч рублей.

Владелец уточняет, что у автомобиля есть все необходимые документы, он имеет двух владельцев и с 2011 года не использовался. Автомобиль был подвергнут модификации в 2008–2010 годах, включая установку обвеса из стекловолокна. Продавец отмечает, что при желании можно легко удалить этот обвес.

Владелец хотел использовать машину для автомобильных шоу. Авто находится в рабочем состоянии и готова к движению. Он оснащен 5-литровым двигателем, руль расположен слева, задний привод и автоматической коробкой передач.

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