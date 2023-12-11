Черный автомобиль Бэтмена Lincoln продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 02:51
Updated Сегодня, 02:51
В Новосибирске предлагают купить машину, которая похожа на автомобиль Бэтмена из фильмов. Это модель Lincoln Town Car 1990 года выпуска. Машина стоит 385 тысяч рублей.
Владелец уточняет, что у автомобиля есть все необходимые документы, он имеет двух владельцев и с 2011 года не использовался. Автомобиль был подвергнут модификации в 2008–2010 годах, включая установку обвеса из стекловолокна. Продавец отмечает, что при желании можно легко удалить этот обвес.
Владелец хотел использовать машину для автомобильных шоу. Авто находится в рабочем состоянии и готова к движению. Он оснащен 5-литровым двигателем, руль расположен слева, задний привод и автоматической коробкой передач.