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Академик Ершов считает преследование своего коллеги Асеева элементом травли всей Академии наук

Экс-ректор НГУ хочет отказаться от звания «Почетный житель» в солидарность с Асеевым

11 декабря 2023, 10:52
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Академик Ершов считает преследование своего коллеги Асеева элементом травли всей Академии наук

Новосибирский академик Ершов выступил в поддержку Александра Асеева

Если горсовет Новосибирска лишит почетного звания академика Александра Асеева, академик Ершов сам откажется от статуса почетного гражданина

Бывший ректор Новосибирского государственного университета, ранее возглавлявший Институт математики СО РАН Юрий Ершов назвал «безобразием» намерения депутатов горсовета лишить звания «Почетный житель» бывшего председателя СО РАН академика Александра Асеева.

В знак поддержки коллеги Юрий Ершов готов отказаться от аналогичного знания, которое ему было присвоено в 2018 году.

«Происходит травля всей Академии наук, а история с Асеевым — это частный случай», — цитирует Ершова издание «Континент Сибирь онлайн».

Возможность лишения Асеева почетного звания Совет депутатов Новосибирска рассмотрит на сессии 21 декабря. Проект такого решения подготовлен в связи с тем, что в отношении академика вступил в силу обвинительный приговор суда.

Сам Александр Асеев обратился к депутатам с открытым письмом, в котором заявил о своей невиновности и готовности добиваться отмены приговора любыми законными способами, вплоть до Верховного суда.

Советский районный суд Новосибирска летом 2023 года признал бывшего председателя СО РАН Александра Асеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил ученого к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей.

Суд установил, что Асеев (он возглавлял СО РАН с 2008 по 2017 год) добился выделения ему служебного коттеджа на улице Мальцева, 16 в Академгородке. Предполагалось, что дом будет использован в представительских целях. На этот момент здание находилось в плачевном состоянии.

В 2013 году за счет СО РАН в коттедже был проведен дорогостоящий капитальный ремонт, а в 2015 академик через суд приватизировал недвижимость на имя своей дочери, которая тогда жила во Франции. Как считает следствие, для этого ученый предоставил фальшивые документы.

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