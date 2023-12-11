Экс-ректор НГУ хочет отказаться от звания «Почетный житель» в солидарность с Асеевым

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Бывший ректор Новосибирского государственного университета, ранее возглавлявший Институт математики СО РАН Юрий Ершов назвал «безобразием» намерения депутатов горсовета лишить звания «Почетный житель» бывшего председателя СО РАН академика Александра Асеева.
В знак поддержки коллеги Юрий Ершов готов отказаться от аналогичного знания, которое ему было присвоено в 2018 году.
«Происходит травля всей Академии наук, а история с Асеевым — это частный случай», — цитирует Ершова издание «Континент Сибирь онлайн».
Возможность лишения Асеева почетного звания Совет депутатов Новосибирска рассмотрит на сессии 21 декабря. Проект такого решения подготовлен в связи с тем, что в отношении академика вступил в силу обвинительный приговор суда.
Сам Александр Асеев обратился к депутатам с открытым письмом, в котором заявил о своей невиновности и готовности добиваться отмены приговора любыми законными способами, вплоть до Верховного суда.
Советский районный суд Новосибирска летом 2023 года признал бывшего председателя СО РАН Александра Асеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил ученого к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей.
Суд установил, что Асеев (он возглавлял СО РАН с 2008 по 2017 год) добился выделения ему служебного коттеджа на улице Мальцева, 16 в Академгородке. Предполагалось, что дом будет использован в представительских целях. На этот момент здание находилось в плачевном состоянии.
В 2013 году за счет СО РАН в коттедже был проведен дорогостоящий капитальный ремонт, а в 2015 академик через суд приватизировал недвижимость на имя своей дочери, которая тогда жила во Франции. Как считает следствие, для этого ученый предоставил фальшивые документы.