Еще один ФАП по федеральной программе построили в селе на Сахалине

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В селе Лесогорском сегодня постоянно проживают более 300 человек. Строительство ФАПа для них началось в сентябре 2023 года. Новое здание обеспечит специалистов Углегорской ЦРБ комфортными условиями работы: помимо кабинетов для приема пациентов в нем есть аптечный пункт и подсобные помещения, а также жилой блок — две комнаты, кухня, санузел и душевая. Если в село на постоянную работу приедет специалист, у него будет удобное помещение для проживания.
«Мы очень рады, что в нашей глубинке построили новый ФАП. В основном в нашем силе живут люди немолодые, к медикам они обращаются часто. Поэтому такое учреждение без посетителей никогда не останется. Приятно, что на нас и наше село не махнули рукой. Такая забота очень нужна в глубинке», — высказала свое мнение жительница Лесогорского Марина Владимировна Голубкова.
В ФАПе ежедневно работает фельдшер. Но, помимо этого, в село регулярно выезжают медики из Углегорской ЦРБ: расписание их приема составляют с учетом потребности жителей в разных видах медицинской помощи. Раз в неделю сахалинцев принимает терапевт, недавно выездной прием проводил акушер-гинеколог. Ежемесячно к медицинскому пункту приезжает рентгенологический мобильный комплекс — в нем сельчане могут пройти маммографию и флюорографию.
«Возможность получать плановую помощь необходима для раннего выявления хронических заболеваний. Особенно это важно в селах, где проживает преимущественно население пожилого возраста. Раньше ФАП располагался в административном здании и это создавало неудобства для медработников и пациентов. Сейчас приходить в медпункт приятно — он просторный, светлый и полностью укомплектован необходимым оборудованием», — пояснил рассказал главный врач Углегорской ЦРБ Андрей Заярный.
Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта. Благодаря масштабной программе на Сахалине и Курилах строят ФАПы, обеспечивают медицинские учреждения транспортом, а также закупают оборудование. В 2023 году сфере здравоохранения на островах на эти цели направили 945 млн рублей из областного и федерального бюджетов.
Работа системы здравоохранения — предмет особого контроля у губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. По инициативе главы региона островитяне могут воспользоваться службой 1-300 для записи к врачу и получения средств технической реабилитации. Кроме того, жителям Сахалина и Курил доступен чат-бот в Telegram по вопросам получения льготных лекарств. Новый инструмент запустили в рамках исполнения поручения губернатора по повышению доступности медпомощи населению.
«Если возникает проблема с получением лекарства — готовы разбираться в каждой ситуации, она может быть связана с назначением, с дозировкой, с необходимостью замены или другими вопросами лекарственной терапии, они требуют индивидуальной проработки. Хорошо, что появился такой механизм для получения обратной связи от населения», — отметил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.