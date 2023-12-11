Идущие в школу по железнодорожным путям дети из Новосибирска просят помощи у Путина

Оставшиеся без транспорта жители Новосибирска просят о помощи Владимира Путина

Жители Тихого поселка в Новосибирске выражают недовольство действиями местных властей, которые, по их словам, не проявляют активности уже второй год. Из-за отсутствия общественного транспорта дети вынуждены идти пешком больше двух километров до ближайшей школы через гаражи и железнодорожные пути.