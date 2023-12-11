Идущие в школу по железнодорожным путям дети из Новосибирска просят помощи у Путина

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Жители Новосибирска подчеркивают, что детям приходится ходить пешком до школы больше двух километров независимо от погодных условий. Они идут через гаражи и железнодорожные пути. Преодоление таких больших расстояний или заказ дорогостоящего такси становятся особенно тяжелыми для пожилых людей с небольшой пенсией, которым необходимо посещать поликлиники.
«Нам сложно добираться до школы, а также до кружков и секций, потому что они находятся далеко от дома, а транспорта нет никакого. Раньше ходили маршрутки и автобусы, но сейчас их нет. Мы живем в Новосибирске. Здесь столбик термометра опускается ниже -40 градусов. В этот период добираться до школы практически невозможно, потому что можно отморозить руки и ноги. Нам приходится учиться дистанционно. Это плохо сказывается на наших оценках», — высказались школьники на видео.
Местные жители отмечают, что все обращения в мэрию и департамент транспорта не дают результата. Они обратились к Президенту Путину с просьбой о помощи в возвращении маршрута №311 микроавтобусов, который был отменен перевозчиком по «необоснованным причинам».
«Нам надоело, как нас мучают муниципальные власти, поэтому только ваше вмешательство поможет вернуть здравый смысл в некоторые головы чиновников мэрии города Новосибирска и транспорт на Тихий поселок. Владимир Владимирович, спасите жителей Тихого поселка от произвола муниципальных властей», — просят о помощи новосибирцы.