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Новосибирцы направили видеообращение Владимиру Путину

Идущие в школу по железнодорожным путям дети из Новосибирска просят помощи у Путина

11 декабря 2023, 07:50
Фото: Страница VK Игорь Украинцев
Новосибирцы направили видеообращение Владимиру Путину

Оставшиеся без транспорта жители Новосибирска просят о помощи Владимира Путина

Жители Тихого поселка в Новосибирске выражают недовольство действиями местных властей, которые, по их словам, не проявляют активности уже второй год. Из-за отсутствия общественного транспорта дети вынуждены идти пешком больше двух километров до ближайшей школы через гаражи и железнодорожные пути.

Жители Новосибирска подчеркивают, что детям приходится ходить пешком до школы больше двух километров независимо от погодных условий. Они идут через гаражи и железнодорожные пути. Преодоление таких больших расстояний или заказ дорогостоящего такси становятся особенно тяжелыми для пожилых людей с небольшой пенсией, которым необходимо посещать поликлиники.

«Нам сложно добираться до школы, а также до кружков и секций, потому что они находятся далеко от дома, а транспорта нет никакого. Раньше ходили маршрутки и автобусы, но сейчас их нет. Мы живем в Новосибирске. Здесь столбик термометра опускается ниже -40 градусов. В этот период добираться до школы практически невозможно, потому что можно отморозить руки и ноги. Нам приходится учиться дистанционно. Это плохо сказывается на наших оценках», — высказались школьники на видео.

Местные жители отмечают, что все обращения в мэрию и департамент транспорта не дают результата. Они обратились к Президенту Путину с просьбой о помощи в возвращении маршрута №311 микроавтобусов, который был отменен перевозчиком по «необоснованным причинам».

«Нам надоело, как нас мучают муниципальные власти, поэтому только ваше вмешательство поможет вернуть здравый смысл в некоторые головы чиновников мэрии города Новосибирска и транспорт на Тихий поселок. Владимир Владимирович, спасите жителей Тихого поселка от произвола муниципальных властей», — просят о помощи новосибирцы.
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