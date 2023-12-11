Каждому чиновнику — электрокары. Вице-мэр Скатов сделал необычное предложение

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
По его словам, Москва является трендсеттером в использовании электромобилей. Там владельцы «Москвичей» получают бесплатную парковку и зарядку.
Артем Скатов считает, что в Новосибирске необходимо создать соответствующую инфраструктуру, чтобы жители могли заряжать свои автомобили во дворе, на работе или в торговых центрах. Однако он уверен, что следует начать с госслужащих, которых администрация города должна пересадить на электромобили.
Напомним, что в конце ноября 2023 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о том, что по мере окончания срока эксплуатации автопарка городской администрации будут закупаться отечественные автомобили.