Каждому чиновнику — электрокары. Вице-мэр Скатов сделал необычное предложение

Артем Скатов считает, что в Новосибирске необходимо создать соответствующую инфраструктуру, чтобы жители могли заряжать свои автомобили во дворе, на работе или в торговых центрах. Однако он уверен, что следует начать с госслужащих, которых администрация города должна пересадить на электромобили.