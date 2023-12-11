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Вице-мэр считает, что тренд на электрокары задает Москва

Каждому чиновнику — электрокары. Вице-мэр Скатов сделал необычное предложение

11 декабря 2023, 08:26
Фото: Страница VK Артем Скатов / официальный сайт Tesla
Вице-мэр считает, что тренд на электрокары задает Москва

Пересадить чиновников на электрокары предложил вице-мэр Новосибирска Скатов

Заместитель главы Новосибирска Артем Скатов предложил пересадить чиновников на электромобили для популяризации этого вида транспорта. Об этом он сообщил на форуме, посвященном городским технологиям.

По его словам, Москва является трендсеттером в использовании электромобилей. Там владельцы «Москвичей» получают бесплатную парковку и зарядку.

Артем Скатов считает, что в Новосибирске необходимо создать соответствующую инфраструктуру, чтобы жители могли заряжать свои автомобили во дворе, на работе или в торговых центрах. Однако он уверен, что следует начать с госслужащих, которых администрация города должна пересадить на электромобили.

Напомним, что в конце ноября 2023 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о том, что по мере окончания срока эксплуатации автопарка городской администрации будут закупаться отечественные автомобили.

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