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Холодно будет еще неделю

Когда спадут 40-градусные морозы в Новосибирске — изучаем прогноз синоптиков

11 декабря 2023, 02:42
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Холодно будет еще неделю

В Новосибирске потеплеет до -3 градусов с 19 декабря

В Новосибирске и области уже неделю держатся морозы до -40 градусов. Синоптики обещают потепление, но не в ближайшие дни. Когда ждать тепло в декабре 2023?

По данным сайта World-weather, сильные морозы отпустят уже 14 декабря, когда потеплеет до -20. Еще теплее станет 18 числа — до -13, а с 19 числа и вовсе столбик термометра покажет -3. 24 декабря синоптики обещают плюсовую температуру до +1. Местами будет идти мелкий снег, но в основном станет пасмурно и без осадков. В новогоднюю ночь 31 декабря будет -13 днем и -16 ночью.

Потеплеет после 20 числаПотеплеет после 20 числа
Потеплеет после 20 числа
Фото: world-weather.ru

Сайт «Яндекс. Погода» также свидетельствует о большом потеплении с 18-19 числа. В регионе будет -7…-2. Иногда пройдет небольшой снег. А вот с 1 января вновь похолодает до -24, но на каникулах снова потеплеет до -11…-4.

Фото: yandex.ru

Gismeteo дает аналогичный прогноз погоды: с 18 декабря потеплеет до -5. С 18 по 24 число будет идти сильный снег. В предновогоднюю неделю сохранится до -10…14 днем, как и на каникулах с 1 января.

Фото: gismeteo.ru
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