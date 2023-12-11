Когда спадут 40-градусные морозы в Новосибирске — изучаем прогноз синоптиков

По данным сайта World-weather, сильные морозы отпустят уже 14 декабря, когда потеплеет до -20. Еще теплее станет 18 числа — до -13, а с 19 числа и вовсе столбик термометра покажет -3. 24 декабря синоптики обещают плюсовую температуру до +1. Местами будет идти мелкий снег, но в основном станет пасмурно и без осадков. В новогоднюю ночь 31 декабря будет -13 днем и -16 ночью.