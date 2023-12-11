Когда спадут 40-градусные морозы в Новосибирске — изучаем прогноз синоптиков

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
По данным сайта World-weather, сильные морозы отпустят уже 14 декабря, когда потеплеет до -20. Еще теплее станет 18 числа — до -13, а с 19 числа и вовсе столбик термометра покажет -3. 24 декабря синоптики обещают плюсовую температуру до +1. Местами будет идти мелкий снег, но в основном станет пасмурно и без осадков. В новогоднюю ночь 31 декабря будет -13 днем и -16 ночью.
Сайт «Яндекс. Погода» также свидетельствует о большом потеплении с 18-19 числа. В регионе будет -7…-2. Иногда пройдет небольшой снег. А вот с 1 января вновь похолодает до -24, но на каникулах снова потеплеет до -11…-4.
Gismeteo дает аналогичный прогноз погоды: с 18 декабря потеплеет до -5. С 18 по 24 число будет идти сильный снег. В предновогоднюю неделю сохранится до -10…14 днем, как и на каникулах с 1 января.