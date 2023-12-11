Когда в Новосибирске закончатся морозы, рассказали синоптики

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В ночное время все еще будет достигать -25 градусов мороза. Этот прогноз составлен Росгидрометцентром.
По онлайн сервисам для мониторинга погоды холода в Новосибирске продлятся до 17 декабря. Затем температура установится на уровне -18…-20 градусов, что считается комфортной для зимы в Сибири.
Сегодня, 11 декабря, по информации Западно-Сибирского УГМС, в регионе все еще будет очень холодно: до -35 градусов в районах области и до -29 в Новосибирске. На дорогах будет туман и гололедица. Во второй половине месяца ночью будет потепление до -12…-17 градусов, а днем до -4…-9 градусов.