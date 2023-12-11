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Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Сейчас температура воздуха опускается до -35 градусов

Когда в Новосибирске закончатся морозы, рассказали синоптики

11 декабря 2023, 10:59
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Сейчас температура воздуха опускается до -35 градусов

Синоптики рассказали, когда в Новосибирске прекратятся мороз

Появилась информация о том, когда закончатся аномальные холода в Новосибирске.По прогнозам синоптиков, уже через несколько дней, к четвергу 14 декабря, морозы уйдут и температура поднимется до -19 градусов.

В ночное время все еще будет достигать -25 градусов мороза. Этот прогноз составлен Росгидрометцентром.

По онлайн сервисам для мониторинга погоды холода в Новосибирске продлятся до 17 декабря. Затем температура установится на уровне -18…-20 градусов, что считается комфортной для зимы в Сибири.

Сегодня, 11 декабря, по информации Западно-Сибирского УГМС, в регионе все еще будет очень холодно: до -35 градусов в районах области и до -29 в Новосибирске. На дорогах будет туман и гололедица. Во второй половине месяца ночью будет потепление до -12…-17 градусов, а днем до -4…-9 градусов.

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