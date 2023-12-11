Когда в Новосибирске закончатся морозы, рассказали синоптики

Сегодня, 11 декабря, по информации Западно-Сибирского УГМС, в регионе все еще будет очень холодно: до -35 градусов в районах области и до -29 в Новосибирске. На дорогах будет туман и гололедица. Во второй половине месяца ночью будет потепление до -12…-17 градусов, а днем до -4…-9 градусов.