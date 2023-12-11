Куртку из 90-х в стиле сериала «Слово пацана» продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
На одном из сайтов объявлений в Новосибирске появилось интересное предложение — куртка в стиле 90-х, как в сериале «Слово пацана». Продавец уверяет, что его куртка даже лучше, чем у персонажей этого популярного сериала.
За этот особенный элемент гардероба продавец просит 10 тысяч рублей. В объявлении отмечается, что куртку купили более 20 лет назад. Она сделана из натуральной овечьей и телячьей кожи, а на воротнике есть мех из норки.
При покупке модной «пацанской» куртки продавец обещает подарить шелковый шарф.