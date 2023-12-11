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Сериал рассказывает о жизни в 80-90 годах

Куртку из 90-х в стиле сериала «Слово пацана» продают в Новосибирске

11 декабря 2023, 06:13
Фото: kino-teatr.ru/кадр из сериала «Слово пацана»
Сериал рассказывает о жизни в 80-90 годах
В Новосибирске продают куртку из 90-х в стиле сериала «Слово пацана», которая была куплена более 20 лет назад. Объявление выложено на одном из бесплатных сайтов.

На одном из сайтов объявлений в Новосибирске появилось интересное предложение — куртка в стиле 90-х, как в сериале «Слово пацана». Продавец уверяет, что его куртка даже лучше, чем у персонажей этого популярного сериала.

Фото: АВИТО

За этот особенный элемент гардероба продавец просит 10 тысяч рублей. В объявлении отмечается, что куртку купили более 20 лет назад. Она сделана из натуральной овечьей и телячьей кожи, а на воротнике есть мех из норки.

При покупке модной «пацанской» куртки продавец обещает подарить шелковый шарф.

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