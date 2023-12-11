Мэрия намерена отменить 57 маршрутов общественного транспорта в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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В ближайшие четыре года в Новосибирске планируется отменить 57 маршрутов общественного транспорта. Изложенный проект предусматривает изменения в организации регулярных перевозок пассажиров и грузов по городским и пригородным маршрутам с 2024 по 2028 годы.
Согласно планам, уже в 2024 году планируется отменить несколько маршрутов, таких как №4 «Затулинский ж/м — Криводановский карьер», №10 «Ул. Чукотская — Ул. Планировочная», №15 «Вокзал „Новосибирск-Главный“ — Микрорайон „Стрижи“, №41 „Юго-Западный ж/м — Ул. Амбулаторная“, №48 „Чемской бор — Общ. Торговый центр“ и другие.
Одной из основных целей отмены этих маршрутов является повышение качества общественного транспорта более эффективное использование бюджета при организации перевозок.