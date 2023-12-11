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Некоторые маршруты отменят

Мэрия намерена отменить 57 маршрутов общественного транспорта в Новосибирске

11 декабря 2023, 05:50
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Некоторые маршруты отменят
Мэрия Новосибирска планирует отменить 57 маршрутов общественного транспорта до 2028 года, о чем свидетельствует проект постановления муниципалитета на официальном сайте.

В ближайшие четыре года в Новосибирске планируется отменить 57 маршрутов общественного транспорта. Изложенный проект предусматривает изменения в организации регулярных перевозок пассажиров и грузов по городским и пригородным маршрутам с 2024 по 2028 годы.

Согласно планам, уже в 2024 году планируется отменить несколько маршрутов, таких как №4 «Затулинский ж/м — Криводановский карьер», №10 «Ул. Чукотская — Ул. Планировочная», №15 «Вокзал „Новосибирск-Главный“ — Микрорайон „Стрижи“, №41 „Юго-Западный ж/м — Ул. Амбулаторная“, №48 „Чемской бор — Общ. Торговый центр“ и другие.

Одной из основных целей отмены этих маршрутов является повышение качества общественного транспорта более эффективное использование бюджета при организации перевозок.

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#Транспорт#Новосибирск#Мэрия#Общественный транспорт#Эмилия Губарева
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