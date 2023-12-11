Мэрия намерена отменить 57 маршрутов общественного транспорта в Новосибирске

В ближайшие четыре года в Новосибирске планируется отменить 57 маршрутов общественного транспорта. Изложенный проект предусматривает изменения в организации регулярных перевозок пассажиров и грузов по городским и пригородным маршрутам с 2024 по 2028 годы.