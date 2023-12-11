Новосибирская команда «Столик» из Чулыма вышла в финал шоу «Лига городов» на ТНТ

На этот раз все члены жюри единогласно проголосовали за команду из Чулыма, но высокую оценку «Столик» не получил за свое выступление. Сергей Светлаков считает, что материал комиков был слаб для прохода в финал. Алексей Щербаков отмечает, что только один участник команды из Чулыма играл хорошо и благодаря ему команда прошла в финал.