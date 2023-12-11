atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Команда дошла до финала

Новосибирская команда «Столик» из Чулыма вышла в финал шоу «Лига городов» на ТНТ

11 декабря 2023, 05:21
Фото: ТНТ
Команда дошла до финала
Команда «Столик» из Чулыма вышла в финал шоу «Лига городов» на ТНТ и продолжит борьбу за десять миллионов рублей.

В шоу «Лига городов» на ТНТ продолжается борьба между командами. 17 участников соревнуются за 10 миллионов рублей. В последнем эпизоде команда «Столик» из Чулыма соревновалась с командой «Ренаты» из Москвы. Первая команда прошла в финал и будет продолжать битву за главный приз.

На этот раз все члены жюри единогласно проголосовали за команду из Чулыма, но высокую оценку «Столик» не получил за свое выступление. Сергей Светлаков считает, что материал комиков был слаб для прохода в финал. Алексей Щербаков отмечает, что только один участник команды из Чулыма играл хорошо и благодаря ему команда прошла в финал.

Теперь команда «Столик» будет соревноваться с командой «Ну нормально» из Москвы за место в финале.

«Столик» из Новосибирской области обыграл Мытищи и продвинулся в «Лиге городов»
Узнать подробнее
#Новосибирск#Новосибирская область#Конкурс#Эмилия Губарева#ТНТ#Финал#Команда
Подпишитесь
Нет мусорному полигону: около 150 новосибирцев записали видеообращение к Путину
9 декабря, 07:38
Когда спадут 40-градусные морозы в Новосибирске — изучаем прогноз синоптиков
Сегодня, 02:42
Певец Стас Пьеха посоветовал новосибирцам не пить алкоголь по выходным
Сегодня, 01:37
Пихты по 15 тысяч рублей привезли в Новосибирск для продажи из Польши
Сегодня, 01:17
Победительнице «Мисс НГУ-2023» в Новосибирске подарили новый iPhone
Сегодня, 01:27
Нобелевская премия-2023: были ли в истории награды лауреаты из Новосибирска
Вчера, 05:43