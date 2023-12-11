Новосибирская команда «Столик» из Чулыма вышла в финал шоу «Лига городов» на ТНТ

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В шоу «Лига городов» на ТНТ продолжается борьба между командами. 17 участников соревнуются за 10 миллионов рублей. В последнем эпизоде команда «Столик» из Чулыма соревновалась с командой «Ренаты» из Москвы. Первая команда прошла в финал и будет продолжать битву за главный приз.
На этот раз все члены жюри единогласно проголосовали за команду из Чулыма, но высокую оценку «Столик» не получил за свое выступление. Сергей Светлаков считает, что материал комиков был слаб для прохода в финал. Алексей Щербаков отмечает, что только один участник команды из Чулыма играл хорошо и благодаря ему команда прошла в финал.
Теперь команда «Столик» будет соревноваться с командой «Ну нормально» из Москвы за место в финале.