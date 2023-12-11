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Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Грязный воздух в городе

Новосибирцев предупредили о первой степени опасности из-за грязного воздуха

11 декабря 2023, 03:38
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Грязный воздух в городе
Грязный воздух будет сегодня в Новосибирске, о чем предупредили во время оперативного совещания в правительстве 11 декабря 2023.

На территории Новосибирской области продолжает действовать экстренное предупреждение по аномально холодной погоде. Сохраняются морозы до -40.

До 18 часов 11 декабря в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе 1-й степени опасности, о чем сообщил глава регионального управления МЧС Виктор Орлов.

Напомним, ранее мы рассказали, когда в регионе потеплеет. Морозы спадут после 19 числа. Будет даже плюсовая температура.

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