Новосибирцев предупредили о первой степени опасности из-за грязного воздуха

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
На территории Новосибирской области продолжает действовать экстренное предупреждение по аномально холодной погоде. Сохраняются морозы до -40.
До 18 часов 11 декабря в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе 1-й степени опасности, о чем сообщил глава регионального управления МЧС Виктор Орлов.
Напомним, ранее мы рассказали, когда в регионе потеплеет. Морозы спадут после 19 числа. Будет даже плюсовая температура.