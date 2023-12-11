Певец Стас Пьеха посоветовал новосибирцам не пить алкоголь по выходным

Певец вспомнил о своей успешной борьбе с наркологической зависимостью и изменении своей жизни в лучшую сторону. Сейчас он помогает людям, которые потеряли свою жизненную нить. Он наставляет людей, как быть счастливыми без алкоголя и запрещенных веществ.