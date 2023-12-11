Певец Стас Пьеха посоветовал новосибирцам не пить алкоголь по выходным

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Published Сегодня, 01:37
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В Новосибирске в доме культуры «Железнодорожников» состоялся концерт Стаса Пьехи. Во время выступления певец порекомендовал жителям Сибири не употреблять алкоголь по выходным.
Певец вспомнил о своей успешной борьбе с наркологической зависимостью и изменении своей жизни в лучшую сторону. Сейчас он помогает людям, которые потеряли свою жизненную нить. Он наставляет людей, как быть счастливыми без алкоголя и запрещенных веществ.
По его словам, употребление алкоголя пагубно влияет на возможности каждого. Многие люди пьют по выходным, поэтому Стас избегает таких компаний, пишет VN ru. Кроме того, артист активно занимается спортом.