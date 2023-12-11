atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:37

Published Сегодня, 01:37

Modified Сегодня, 01:40

Updated Сегодня, 01:40

В Новосибирске прошел концерт Стаса Пьехи

Певец Стас Пьеха посоветовал новосибирцам не пить алкоголь по выходным

11 декабря 2023, 01:37
Фото: Стас Пьеха/ВКонтакте
В Новосибирске прошел концерт Стаса Пьехи
Стас Пьеха советует жителям Новосибирска не употреблять алкоголь по выходным, так как он сам поборол зависимость от наркотиков и теперь помогает другим людям стать счастливыми без спиртного.

В Новосибирске в доме культуры «Железнодорожников» состоялся концерт Стаса Пьехи. Во время выступления певец порекомендовал жителям Сибири не употреблять алкоголь по выходным.

Певец вспомнил о своей успешной борьбе с наркологической зависимостью и изменении своей жизни в лучшую сторону. Сейчас он помогает людям, которые потеряли свою жизненную нить. Он наставляет людей, как быть счастливыми без алкоголя и запрещенных веществ.

По его словам, употребление алкоголя пагубно влияет на возможности каждого. Многие люди пьют по выходным, поэтому Стас избегает таких компаний, пишет VN ru. Кроме того, артист активно занимается спортом.

Уже трое артистов отказались участвовать в концерте «Диско-Феерия» в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Анна Асти извинилась перед новосибирцами за опоздание на 1,5 часа на концертКонцерт Анны Асти в Новосибирске прошел с опозданием на 1,5 часаЗрители толпами покидали зал на концерте памяти Михаила Круга в НовосибирскеНа концерте в Новосибирске певец Алексей Чумаков полчаса прождал зрителей
#Культура#Общество#Новосибирск#Концерт#Эмилия Губарева#Музыка#Музыкант
Подпишитесь
Нет мусорному полигону: около 150 новосибирцев записали видеообращение к Путину
9 декабря, 07:38
ChatGPT раскрыл проблему 11-бальных пробок в Новосибирске и дал советы мэрии
8 декабря, 06:10
Нобелевская премия-2023: были ли в истории награды лауреаты из Новосибирска
Вчера, 05:43
Победительнице «Мисс НГУ-2023» в Новосибирске подарили новый iPhone
Сегодня, 01:27
Сеть АЗС «Газпромнефть» расширяет географию продаж G-Drive Diesel
7 декабря, 03:00