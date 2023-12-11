Пихты по 15 тысяч рублей привезли в Новосибирск для продажи из Польши

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
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Updated Сегодня, 01:22
Деревья были доставлены в Сибирь через Беларусь. Также здесь можно купить сербскую ель почти за 8 тысяч рублей.
В мэрии Новосибирска ранее сообщали о том, что в городе будет открыто 30 елочных базаров, где будут продаваться сосны, ёлки и пихты. Однако большинство из них пока еще не начали работу, ожидая спада морозов.
Кроме того, в интернете представлен широкий выбор живых елок и сосен, цены на которые варьируются от 1000 до 20000 рублей. При этом продавцы доставляют елки или сосны непосредственно к покупателю.
Ранее сообщалось, что на других елочных базарах в Новосибирске минимальная цена на елки составляет 2 тысячи рублей.