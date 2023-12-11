Победительнице «Мисс НГУ-2023» в Новосибирске подарили новый iPhone

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
За два месяца конкурсантки принимали участие в фотосессиях, занимались танцами и картингом, развивали ораторское мастерство и готовили творческий номер.
Анастасии Даниловой, получившей звание «Мисс НГУ-2023», в качестве подарка вручили новый iPhone. Звания вице-мисс достались студентке 2 курса магистратуры экономического факультета Ладе Сорокиной и студентке 1 курса гуманитарного института Карине Дзябенко.
Также были объявлены другие номинации: Мисс Elinergy — студентка 3 курса факультета естественных наук Дарья Грыцива, Мисс зрительских симпатий — студентка 4 курса гуманитарного института Мария Крицкая, Мисс Global Russian Models — студентка 1 курса гуманитарного института Анастасия Галь.