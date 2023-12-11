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Названа победительница

Победительнице «Мисс НГУ-2023» в Новосибирске подарили новый iPhone

11 декабря 2023, 01:27
Фото: Мисс НГУ/ВК
Названа победительница

Финал конкурса «Мисс НГУ-2023» прошел в Новосибирске

9 декабря в Новосибирске состоялся финал конкурса «Мисс НГУ-2023». Из 12 девушек, прошедших отбор, победу одержала студентка 4 курса факультета естественных наук Анастасия Данилова.

За два месяца конкурсантки принимали участие в фотосессиях, занимались танцами и картингом, развивали ораторское мастерство и готовили творческий номер.

Анастасии Даниловой, получившей звание «Мисс НГУ-2023», в качестве подарка вручили новый iPhone. Звания вице-мисс достались студентке 2 курса магистратуры экономического факультета Ладе Сорокиной и студентке 1 курса гуманитарного института Карине Дзябенко.

Также были объявлены другие номинации: Мисс Elinergy — студентка 3 курса факультета естественных наук Дарья Грыцива, Мисс зрительских симпатий — студентка 4 курса гуманитарного института Мария Крицкая, Мисс Global Russian Models — студентка 1 курса гуманитарного института Анастасия Галь.

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#Общество#Новосибирск#НГУ#Конкурс#Эмилия Губарева#Мисс НГУ-2023
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