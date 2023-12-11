Профессионалов будут чествовать в Южно-Сахалинске

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Как сообщили в пресс-службе агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области, представлявшие островной регион участники привезли домой девять золотых, 16 серебряных и шесть бронзовых медалей.
— Сахалинская область в системе среднего профессионального образования постоянно совершенствуется, наши учебные заведения готовят сильных специалистов. Медали, которые получила наша сборная на чемпионате, его итоги это доказывают, — подчеркнула исполняющая обязанности генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Наталья Журавлева. — Мы гордимся нашими ребятами и очень благодарны нашим педагогам, мастерам-наставникам, они — большие молодцы! С искренней заботой, внимательно относятся они к своим подопечным, пестуя талант, развивая способности, направляя юную энергию в нужное русло.
За участи в «Профессионалах» юных сахалинцев ждут медали за профессионализм и сертификаты на премии губернатора. Не останутся без наград и педагоги, и тренеры-наставники, чья работа стала залогом успеха команды Сахалина на первенстве.
Напомним, что Финал Национального Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» прошел в период с 24 по 28 ноября 2023 года. Сахалинскую область представили делегация из 18 человек, из них в 9 участников, 5 экспертов работали в 5 компетенциях, среди которых: «Слесарная работа с металлом», «Токарные работы с ЧПУ», «Сервис на воздушном транспорте», «Ремонт беспилотных летательных аппаратов», «3D моделирование для компьютерных игр (юниоры). Остальные 22 компетенций проходили в этапе Отборочных соревнований. В соревновательных днях участвовали около тысячи человек со всей России, среди них — студенты в возрасте от 16 до 25 лет и юниоры до 16 лет.