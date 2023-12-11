Сахалинская область стала лидером РФ по достижению целей нацпроекта «Здравоохранение»

«Национальный проект „Здравоохранение“ развивается в разных направлениях. Реализуются мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, как с основными причинами преждевременной смертности населения. Уделяется внимание детскому здравоохранению, кадрам, инновациям и строительству. Это всеобъемлющий проект. В Сахалинской области созданы особые программы, связанные с повышением качества лечебно-диагностической помощи, внедрением современных методов профилактики и реабилитации. И все направления динамически развиваются, в медицине нельзя допускать простоя ни по одному пункту», — подчеркнул министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.