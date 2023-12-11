Сахалинская область стала лидером РФ по достижению целей нацпроекта «Здравоохранение»

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
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Updated Сегодня, 09:18
XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Медицина и качество — 2023» состоялась в Москве. На мероприятии присутствовали специалисты сферы здравоохранения не только из регионов России, но и из дружественных стран. В рамках конференции оргкомитет особыми наградами отметил субъекты РФ, которые отличились в развитии медицины. Сахалинская область стала победителем в номинации «За достижение показателей национального проекта „Здравоохранение“.
В островном регионе с 2021 года открыли 14 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Только в 2023-м сразу четыре медицинских пункта получили новые помещения, где пациенты с комфортом могут получить консультацию специалиста. Кроме того, на Сахалине и Курилах продолжается ремонт лечебных учреждений и закупка медицинского оборудования.
«Национальный проект „Здравоохранение“ развивается в разных направлениях. Реализуются мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, как с основными причинами преждевременной смертности населения. Уделяется внимание детскому здравоохранению, кадрам, инновациям и строительству. Это всеобъемлющий проект. В Сахалинской области созданы особые программы, связанные с повышением качества лечебно-диагностической помощи, внедрением современных методов профилактики и реабилитации. И все направления динамически развиваются, в медицине нельзя допускать простоя ни по одному пункту», — подчеркнул министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
Ежегодно на островах расширяются возможности получения высокотехнологичной медицинской помощи. Сегодня сахалинцы и курильчане могут получить ее по 18 профилям. Кроме того, наращиваются мощности для оказания экстренной помощи — в 2023 году бригады санитарной авиации уже выполнили 287 вылетов и эвакуировали 456 пациентов. Кроме того, жители отдаленных населенных пунктов Сахалинской области могут получить консультацию узкого специалиста с помощью телемедицинских технологий.
Национальный проект «Здравоохранение» реализуется в России с 2019 года по поручению президента Владимира Путина. В числе задач этой инициативы — снижение смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение оптимальной доступности медицинской помощи, упрощение процедуры записи на прием к врачу.