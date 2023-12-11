Самый большой каток на стадионе «Спартак» откроется в Новосибирске 14 декабря

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Каток будет работать ежедневно, за исключением понедельника. Вторник, среда и четверг — с 16:00 до 21:00. Пятница — с 16:00 до 22:00. В выходные дни и праздники — с 11:00 до 22:00. В воскресенье — с 11:00 до 21:00.
На стадионе станут доступны прокат коньков и теплый гардероб с кабинками для хранения вещей.
Стоимость проката для взрослых составит 200 рублей за час, для детей и пенсионеров — 100 рублей. Студенты будут платить 150 рублей в будни и 200 рублей в выходные.
Если у вас есть свои коньки, то прокат для взрослых обойдется в 150 рублей, для детей и пенсионеров — 80 рублей. Можно кататься сколько угодно по времени.