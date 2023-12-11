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Каток будет работать почти каждый день

Самый большой каток на стадионе «Спартак» откроется в Новосибирске 14 декабря

11 декабря 2023, 07:08
Фото: 1MI
Каток будет работать почти каждый день
В Новосибирске, 14 декабря, на стадионе «Спартак» будет открыт огромный ледовый каток размером 7 300 квадратных метров. Об этом сообщает сообщил РАТМ Холдинг.

Каток будет работать ежедневно, за исключением понедельника. Вторник, среда и четверг — с 16:00 до 21:00. Пятница — с 16:00 до 22:00. В выходные дни и праздники — с 11:00 до 22:00. В воскресенье — с 11:00 до 21:00.

На стадионе станут доступны прокат коньков и теплый гардероб с кабинками для хранения вещей.

Стоимость проката для взрослых составит 200 рублей за час, для детей и пенсионеров — 100 рублей. Студенты будут платить 150 рублей в будни и 200 рублей в выходные.

Если у вас есть свои коньки, то прокат для взрослых обойдется в 150 рублей, для детей и пенсионеров — 80 рублей. Можно кататься сколько угодно по времени.

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