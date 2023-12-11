Самый большой каток на стадионе «Спартак» откроется в Новосибирске 14 декабря

Каток будет работать ежедневно, за исключением понедельника. Вторник, среда и четверг — с 16:00 до 21:00. Пятница — с 16:00 до 22:00. В выходные дни и праздники — с 11:00 до 22:00. В воскресенье — с 11:00 до 21:00.