atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Сфера общественного питания Южно-Сахалинска получит мощный импульс к развитию

11 декабря 2023, 10:17
К реализации масштабного проекта «Акселерация сферы общественного питания» приступают в Сахалинской области. Первый этап пройдёт с 14 по 17 декабря.

Как сообщила пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области, проект в первую очередь направлен на повышение сервиса питания на территории Сахалинской области.

— Мы в первую очередь привлекаем к проекту региональные предприятия, в том числе — флагманские, — сказала заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Ирина Аникеева. — Каждое заведение общепита будет оценено экспертами по нескольким направлениям и каждому будут даны рекомендации, что стоит изменить: концепцию, работу с персоналом или меню.

Об участии в проекте уже заявили такие известные в столице островного региона заведения, как кофейня «Кулибин», кафе-бар «Комьюнити», ресторан «ЕдаВино», «Сварог», «Краб’с Стори», «Хоккайдо», «Рубин», «Гриль на небе», Asia, Bamboo, «Хамура», «Летто», «5 звезд» и ресторан-бар «Виновник».

Эксперты, которые будут оценивать и давать советы коллегам, как им развивать свои предприятия, дабы повысить конкурентоспособность и устойчивость перед новыми вызовами, известны и уважаемы в мире гастрономии и ресторанного дела. Это соучредитель Bellini Gastronomic Ecosystem Алексей Горенский, директор Института Гастрономии СФУ Елена Мягкова, исполняющий директор АНО ДПО «Новые образовательные технологии» Игорь Скруберт, бренд-шеф Bellini Gastronomic Ecosystem, старший шеф-преподаватель Института Гастрономии СФУ Евгений Баранников.

Следующие этапы проекта будут релизовываться с февраля 2024 года по май. Все они направлены на развитие сферы общественного питания, а в июле 2024 года будет сформирован региональный рейтинг Топ-10 предприятий общественного питания.

Подпишитесь
Когда спадут 40-градусные морозы в Новосибирске — изучаем прогноз синоптиков
Сегодня, 02:42
Загадочный «Меркас» из Москвы: кто прицелился застроить завод «Сибсельмаш»
Сегодня, 06:59
Цена куриного мяса в Новосибирске превысила 500 рублей за килограмм
Сегодня, 06:35
Куртку из 90-х в стиле сериала «Слово пацана» продают в Новосибирске
Сегодня, 06:13
Победительнице «Мисс НГУ-2023» в Новосибирске подарили новый iPhone
Сегодня, 01:27
Идущие в школу по железнодорожным путям дети из Новосибирска просят помощи у Путина
Сегодня, 07:50