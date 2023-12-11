atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Курица стала дороже

Цена куриного мяса в Новосибирске превысила 500 рублей за килограмм

11 декабря 2023, 06:35
Фото: 1MI
Курица стала дороже
Цены на куриное мясо в Новосибирске резко выросли, что вызвало недовольство у местных жителей.

В одном из самых популярных магазинов города, «Ашане», филе курицы от «Новосибирской птицефабрики» стоит 527 рублей за килограмм. Есть также менее известные бренды, которые можно приобрести за 491 и 475 рублей.

В другом магазине, «Мясо», находящемся в Станиславском жилмассиве, цена на куриное филе составляет 485 рублей за килограмм, в то время как свинина продается за 380 рублей.

Сеть магазинов «Пятёрочка» предлагает два варианта куриного филе: один килограмм стоит почти 380 рублей, также есть по 400 рублей за 900 граммов.

Гипермаркет «Лента» продает собственную марку курятины по цене 400 рублей за килограмм для владельцев карты покупателя, пишет «АиФ-Новосибирск». Если у вас её нет, придется заплатить 473 рубля.

Цены растут, пенсии — нет: на «заоблачную» стоимость курятины жалуются бердчане
Узнать подробнее
Читайте также:
В Минтрансе раскрыли стоимость проезда по новому четвертому мосту в НовосибирскеСтоимость квартир-студий выросла в Новосибирске до 8 млн рублейСтоимость проезда в метро Новосибирска может вырасти вдвое за 10 лет
#Новосибирск#Цены#Магазины#Стоимость#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Нет мусорному полигону: около 150 новосибирцев записали видеообращение к Путину
9 декабря, 07:38
Когда спадут 40-градусные морозы в Новосибирске — изучаем прогноз синоптиков
Сегодня, 02:42
Певец Стас Пьеха посоветовал новосибирцам не пить алкоголь по выходным
Сегодня, 01:37
Пихты по 15 тысяч рублей привезли в Новосибирск для продажи из Польши
Сегодня, 01:17
Победительнице «Мисс НГУ-2023» в Новосибирске подарили новый iPhone
Сегодня, 01:27
Нобелевская премия-2023: были ли в истории награды лауреаты из Новосибирска
Вчера, 05:43