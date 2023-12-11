Цена куриного мяса в Новосибирске превысила 500 рублей за килограмм

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В одном из самых популярных магазинов города, «Ашане», филе курицы от «Новосибирской птицефабрики» стоит 527 рублей за килограмм. Есть также менее известные бренды, которые можно приобрести за 491 и 475 рублей.
В другом магазине, «Мясо», находящемся в Станиславском жилмассиве, цена на куриное филе составляет 485 рублей за килограмм, в то время как свинина продается за 380 рублей.
Сеть магазинов «Пятёрочка» предлагает два варианта куриного филе: один килограмм стоит почти 380 рублей, также есть по 400 рублей за 900 граммов.
Гипермаркет «Лента» продает собственную марку курятины по цене 400 рублей за килограмм для владельцев карты покупателя, пишет «АиФ-Новосибирск». Если у вас её нет, придется заплатить 473 рубля.