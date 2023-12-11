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Портрет академика может исчезнуть из галерии почетных жителей

В Новосибирске академик Асеев написал в горсовет по поводу звания «почетный житель»

11 декабря 2023, 08:04
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Портрет академика может исчезнуть из галерии почетных жителей

Новосибирский академик Асеев просит не лишать его звания «почетный житель»

Осужденный за мошенничество ученый заявил, что намерен добиваться оправдания и намекнул депутатам, что на его месте может оказаться любой из представителей научного сообщества

Бывший председатель СО РАН, академик Александр Асеев, обратился к депутатам горсовета Новосибирска, которые намерены на ближайшей сессии рассмотреть вопрос о лишении ученого звания «Почетный житель города». Проект такого решения подготовлен в связи с тем, что в отношении академика вступил в силу обвинительный приговор суда.

Асеев отмечает, что не признает за собой вину, считает вынесенный приговор незаконным, а суд, по его мнению, действовал в интересах «нечистоплотных лоббистов». Ученый подчеркивает, что намерен всеми законными способами, вплоть до Верховного суда РФ, добиваться отмены этого судебного вердикта.

«Уважаемые депутаты, вы вправе проголосовать за лишение меня почетного звания жителя города Новосибирска в соответствии с имеющимся Положением. Однако прошу вас иметь в виду, что согласно этому Положению в случае отмены незаконных судебных актов и моей реабилитации, я буду иметь право на восстановление в почетном звании», — пишет академик.

Кроме того, Александр Асеев подчеркивает: на его месте может оказаться любой коллега, поскольку судебное сообщество, по его мнению, давно потеряло независимость, а «репрессии против ведущих ученых и руководителей сибирской науки набирают обороты». Полностью текст письма депутатам приводит издание «ЧС-Инфо».

Это первый случай: в Новосибирске академика Асеева лишают звания почетного жителя
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Советский районный суд Новосибирска летом 2023 года признал бывшего председателя СО РАН Александра Асеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил ученого к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей.

Суд установил, что Асеев (он возглавлял СО РАН с 2008 по 2017 год) добился выделения ему служебного коттеджа на улице Мальцева, 16 в Академгородке. Предполагалось, что дом будет использован в представительских целях. На этот момент здание находилось в плачевном состоянии.

В 2013 году за счет СО РАН в коттедже был проведен дорогостоящий капитальный ремонт, а в 2015 академик через суд приватизировал недвижимость на имя своей дочери, которая тогда жила во Франции. Как считает следствие, для этого ученый предоставил фальшивые документы.

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