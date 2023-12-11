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В районах Новосибирской области новые судьи: их назначил Президент Владимир Путин

В районах Новосибирской области новые судьи: их назначил Президент Владимир Путин

11 декабря 2023, 13:26
В Искитимском районе и Кировском районе Новосибирска назначены новые судьи, сообщает пресс-служба Судебного департамента Новосибирской области.

Два новых судьи будут работать в Новосибирской области, они назначены указом Президента РФ от 8.12.2023 №937 «О назначении судей федеральных судов», сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В Искитимском районном суде на должно сть судьи назначена Татьяна Захарова, а в Кировский районный суд Новосибирска — Елена Бурдукова.

В Новосибирске начали судить продавца, запершего школьника в холодильнике
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В Новосибирске начали судить продавца, который запер школьника в холодильнике.

#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Ольга Храмушкина#Судьи
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