В районах Новосибирской области новые судьи: их назначил Президент Владимир Путин

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Два новых судьи будут работать в Новосибирской области, они назначены указом Президента РФ от 8.12.2023 №937 «О назначении судей федеральных судов», сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
В Искитимском районном суде на должно сть судьи назначена Татьяна Захарова, а в Кировский районный суд Новосибирска — Елена Бурдукова.
В Новосибирске начали судить продавца, который запер школьника в холодильнике.