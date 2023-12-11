Загадочный «Меркас» из Москвы: кто прицелился застроить завод «Сибсельмаш»

Сами по себе эти факты не несут в себе чего-то криминального. Однако их сочетание позволяет предположить, что «Меркас» может выполнять роль компании-прокладки. Дело в том, что согласно законодательству, «Ростех» не мог участвовать в торгах, чтобы попытаться купить свой же имущественный комплекс. Но что мешает огромной государственной структуре попытаться обойти ограничения при помощи цепочки фирм-посредников? Но повторимся, это всего лишь гипотеза.