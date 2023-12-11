Загадочный «Меркас» из Москвы: кто прицелился застроить завод «Сибсельмаш»

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
ООО «Меркас» приобрела имущественный комплекс «Сибсельмаша», самого крупного машиностроительного предприятия Новосибирской области, в ходе торгов осенью 2020 года за 505 млн рублей. НПО «Сибсельмаш» было признано банкротом еще в 2012 году, имущество предприятия было реализовано в рамках процедуры конкурсного производства.
Компания «Меркас» была зарегистрирована в августе 2019 года в Москве, ее уставной капитал составляет 12 тысяч рублей и она относится к категории микропредприятий. В качестве основной сферы деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. Основной владелец, которому принадлежит 54,3% компании — ее директор Евгений Гайт.
Найти сведения о каких-либо реализованных проектах компании «Меркас» в строительной отрасли корреспонденту Atas.Info не удалось. Однако, по информации системы СПАРК, 2022 год организация закончила с убытком в размере 43,076 млн рублей. При этом ООО «Меркас» по данным аналитиков СПАРК относится к группе компаний с высоким сводным индикатором риска, у нее отсутствует собственный капитал, не исключено, что компания может утратить платежеспособность.
Все эти сведения заставляют, как минимум, задаться вопросом — откуда у подобной структуры деньги на покупку «Сибсельмаша» и главное, как она собирается реализовывать объемный проект создания на территории бывшего оборонного гиганта современных производственных и жилых зон?
Действующий гендиректор «Меркаса» Евгений Гайт никогда ранее не числился ни руководителем, ни учредителем никакой коммерческой компании. Странно чистое прошлое для главы компании, претендующей на реализацию крупного девелоперского проекта. Куда любопытней фигура его предшественника на этом посту, Максима Кибишева, который сложил полномочия в последние дни 2021 года. Господин Кибишев — профессиональный конкурсный управляющий, в его портфолио десятки историй банкротств различных компаний, от небольших до достаточно крупных.
В частности, он исполнял обязанности конкурсного управляющего Юргинского машиностроительного завода, 90% которого принадлежит ООО «РТ-Капитал», входящей в структуру госкомпании «Ростех». И «Ростех» же являлся собственником «Сибсельмаша». «РТ-Капитал», в свою очередь, числится в списке кредиторов «Сибсельмаша».
Еще одно любопытное совпадение — ранее в ходе арбитражной тяжбы вокруг банкротства новосибирского 15 Центрального авиаремонтного завода всплывала информация о возможной аффилированности ООО «Меркас» с ООО «РТ-Капитал».
Сами по себе эти факты не несут в себе чего-то криминального. Однако их сочетание позволяет предположить, что «Меркас» может выполнять роль компании-прокладки. Дело в том, что согласно законодательству, «Ростех» не мог участвовать в торгах, чтобы попытаться купить свой же имущественный комплекс. Но что мешает огромной государственной структуре попытаться обойти ограничения при помощи цепочки фирм-посредников? Но повторимся, это всего лишь гипотеза.
В проекте комплексного развития территории «Сибсельмаша», который недавно презентовал «Меркас», указаны три партнера: ООО «Феррум», ООО «Комета» и ООО «Новая лизинговая компания». И это уже игроки совсем другой весовой категории.
ООО «Феррум», зарегистрированное в Новосибирске, занимается оптовой торговлей металлопродукцией и входит группу компаний «Феррум», которая ведет бизнес в 10 крупных городах за Уралом, от Екатеринбурга до Владивостока.
По данным СПАРК, по итогам 2022 года ООО «Феррум» показало прибыль в размере 55, 41 млн рублей. Стоимость же активов компании равнялась на тот момент 4,654 млрд рублей.
100-процентным владельцем компании является Андрей Соседко, он же занимает пост генерального директора ГК «Феррум». И он же, внимание, до осени 2021 года владел 37% ООО «Меркас».
Так почему бы не предположить, что это и есть тот самый источник финансирования покупки имущества гигантского завода микропредприятем, зарегистрированным в жилой многоэтажке в московском районе Чертаново? Тем более, что «Феррум» является давним арендатором площадей «Сибсельмаша», а спустя небольшое время после объявления итогов торгов «Меркас» продает два крупных производственных помещения в собственность ООО «НТПЗ».
А кто является единоличным владельцем ООО «НТПЗ»? Ну конечно же, Андрей Соседко.
Что касается двух других компаний, указанных в качестве партнеров по реализации проекта застройки территории «Сибсельмаша», то они, похоже, играют второстепенную роль.
ООО «Комета», зарегистрированное в Новосибирске, занимается обработкой отходов и лома цветных металлов, по итогам 2022 года показало чистую прибыль в размере 2,722 млн рулей.
OOO «Новая лизинговая компания», зарегистрированная в бизнес-центре «Нск-Альянс», что находится по соседству со зданием бывшего заводоуправления «Сибсельмаша», занимается управлением недвижимостью. 2022 года завершило с прибылью 73,855 млн рублей. Стоит напомнить, что именно «Новая лизинговая компания» создала на базе бывшего завода низковольтной аппаратуры успешный индустриальный парк «Новосиб».