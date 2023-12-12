Барби-блогер требует от бизнес-наставника из Новосибирска 1 млн рублей

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Галина Магергут, известная как «красноярская Барби-блогер», подала иск в суд против новосибирского бизнес-наставника Станислава Роженькова. Она утверждает, что заплатила ему за консультации, но не получила желаемого результата. Галина обратилась в суд, требуя вернуть деньги за консультации, проценты по кредиту и компенсацию морального ущерба.
По словам Галины, она поверила в обещания Роженькова (он называет себя учеником Аяза Шабутдинова, которого сейчас арестовали за мошенничество в Москве) и взяла кредит под большие проценты для оплаты его услуг. Однако после двухмесячной работы и ошибок в оформлении программы, Роженьков предложил расторгнуть договор. Галина считает, что она была обманута, так как ей обещали значительное увеличение её дохода, что не произошло.
Новосибирец, в свою очередь, отметил, что они полностью удовлетворили претензии Галины и вернули ей деньги. Он назвал такие поступки потребительским экстремизмом и заявил, что не хочет тратить время на разбирательства, пишет Infopro54.
Галина также обратилась за помощью к председателю общероссийского движения предпринимателей Андрею Ковалеву, но дополнительной информации о возмещенном ущербе она не предоставила.