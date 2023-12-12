atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Барби-блогер требует от бизнес-наставника из Новосибирска 1 млн рублей

Барби-блогер требует от бизнес-наставника из Новосибирска 1 млн рублей

12 декабря 2023, 05:34
Фото: @magergut1/Станислав Роженьков-ВК
Блогерша Галина Магергут подала иск в суд против руководителя консалтингового агентства Станислава Роженькова из Новосибирска: она требует вернуть ей 1 млн рублей за обучение.

Галина Магергут, известная как «красноярская Барби-блогер», подала иск в суд против новосибирского бизнес-наставника Станислава Роженькова. Она утверждает, что заплатила ему за консультации, но не получила желаемого результата. Галина обратилась в суд, требуя вернуть деньги за консультации, проценты по кредиту и компенсацию морального ущерба.

По словам Галины, она поверила в обещания Роженькова (он называет себя учеником Аяза Шабутдинова, которого сейчас арестовали за мошенничество в Москве) и взяла кредит под большие проценты для оплаты его услуг. Однако после двухмесячной работы и ошибок в оформлении программы, Роженьков предложил расторгнуть договор. Галина считает, что она была обманута, так как ей обещали значительное увеличение её дохода, что не произошло.

Новосибирец, в свою очередь, отметил, что они полностью удовлетворили претензии Галины и вернули ей деньги. Он назвал такие поступки потребительским экстремизмом и заявил, что не хочет тратить время на разбирательства, пишет Infopro54.

Галина также обратилась за помощью к председателю общероссийского движения предпринимателей Андрею Ковалеву, но дополнительной информации о возмещенном ущербе она не предоставила.

День матери 2023: как звезды шоу-бизнеса из Новосибирска поздравляли своих мам
Узнать подробнее
Читайте также:
Стилист Рогов извинился на шоу перед фэшн-блогером из Новосибирска БаскаковойНовосибирского блогера Гомзякова вновь признали невиновным в смерти подписчикаФилипп Киркоров пообещал спеть на свадьбе новосибирского блогера DAVA с Бузовой
#Новосибирск#Суд#Скандал#Кредит#Эмилия Губарева#Ущерб
Подпишитесь
Загадочный «Меркас» из Москвы: кто прицелился застроить завод «Сибсельмаш»
Вчера, 06:59
Тарифы ЖКХ повысят в Новосибирске на 12,7%, в области — на 9,5% с 1 июля 2024
Сегодня, 05:42
В Новосибирске главу дептранса Васильева уволят в течение двух недель
Сегодня, 05:55
В Китай из Новосибирска увезли почти 100% экспортного кедрового ореха
Сегодня, 01:34
Мэрия прокомментировала отмену 57 маршрутов транспорта в Новосибирске
Сегодня, 02:30
Видео. Даю два дня: после обращения жителей к Путину мэр ищет транспорт к Тихому поселку
Сегодня, 04:29