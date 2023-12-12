Барби-блогер требует от бизнес-наставника из Новосибирска 1 млн рублей

По словам Галины, она поверила в обещания Роженькова (он называет себя учеником Аяза Шабутдинова, которого сейчас арестовали за мошенничество в Москве) и взяла кредит под большие проценты для оплаты его услуг. Однако после двухмесячной работы и ошибок в оформлении программы, Роженьков предложил расторгнуть договор. Галина считает, что она была обманута, так как ей обещали значительное увеличение её дохода, что не произошло.