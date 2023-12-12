«Будешь воду, бабуль?»: под Новосибирском юнцы издевались над пожилой женщиной

Как сообщает Ngs.ru, экзекуция над пожилой женщиной произошла в селе Новокремлевское. На видеозаписи молодой человек неустановленного возраста выливает воду из стакана прямо на печку. «Будешь воду, бабуль? Не хочешь», — цинично комментирует он.