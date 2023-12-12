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Над старушкой цинично издевались

«Будешь воду, бабуль?»: под Новосибирском юнцы издевались над пожилой женщиной

12 декабря 2023, 10:22
Фото: 1MI
Над старушкой цинично издевались

В Новосибирской области школьники устроили издевательства над пенсионеркой

В Коченевском районе произошел вопиющий случай. Молодые люди решили поглумиться над пожилой женщиной, пользуясь ее беспомощностью. Издевательства были зафиксированы на видео.

Как сообщает Ngs.ru, экзекуция над пожилой женщиной произошла в селе Новокремлевское. На видеозаписи молодой человек неустановленного возраста выливает воду из стакана прямо на печку. «Будешь воду, бабуль? Не хочешь», — цинично комментирует он.

Позже парень прямо с ногами запрыгивает на кровать бабушки. Пожилая женщина, не в силах помешать издевательствам, плачет. Затем пенсионерку пытаются ухватить за подол по предложению второго участника, находящегося за кадром.

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На произошедшее уже отреагировали в полиции. Над женщиной могли издеваться школьники.

«В отдел МВД России по Коченевскому району поступило сообщение о выявленной видеозаписи. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по месту проживания пенсионерки. Женщина в присутствии родственников опрошена», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Юные хулиганы задержаны и вместе с родителями доставлены в правоохранительные органы.

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#Происшествия#Новосибирск#Школьники#Полиция#Хулиганы#Пенсионерка#Александр Ляхов#Хулиганство
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