«Будешь воду, бабуль?»: под Новосибирском юнцы издевались над пожилой женщиной

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Как сообщает Ngs.ru, экзекуция над пожилой женщиной произошла в селе Новокремлевское. На видеозаписи молодой человек неустановленного возраста выливает воду из стакана прямо на печку. «Будешь воду, бабуль? Не хочешь», — цинично комментирует он.
Позже парень прямо с ногами запрыгивает на кровать бабушки. Пожилая женщина, не в силах помешать издевательствам, плачет. Затем пенсионерку пытаются ухватить за подол по предложению второго участника, находящегося за кадром.
На произошедшее уже отреагировали в полиции. Над женщиной могли издеваться школьники.
«В отдел МВД России по Коченевскому району поступило сообщение о выявленной видеозаписи. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по месту проживания пенсионерки. Женщина в присутствии родственников опрошена», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Юные хулиганы задержаны и вместе с родителями доставлены в правоохранительные органы.