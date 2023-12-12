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Мэр Новосибирска Локоть поручил решить проблему с транспортом к Тихому поселку

Даю два дня: после обращения жителей к Путину мэр ищет транспорт к Тихому поселку

12 декабря 2023, 04:29
Фото: Страница VK Игорь Украинцев / Скриншот аппаратное совещание мэра

Мэр Новосибирска Локоть поручил решить проблему с транспортом к Тихому поселку

После обращение жителей Тихого поселка к президенту Владимиру Путину об отсутствии в их районе общественного транспорта на проблему обратил внимание и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он поручил чиновникам решить вопрос в течение двух дней.

Во время оперативного совещания 12 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть затронул проблему жителей Тихого поселка в Заельцовском районе. Недавно новосибирцы записали видеообращение для Владимира Путина с просьбой решить транспортный вопрос. По их словам, ближайшая остановка находится в двух километрах от микрорайона. Детям приходится идти к ней по морозу через железнодорожные пути и гаражи.

В видео местные жители подчеркнули, что ранее уже обращались в мэрию и департамент транспорта, однако их просьбы игнорировали. Теперь они ждут помощи только от президента.

Вскоре после видеоролика на ситуацию обратил внимание мэр Анатолий Локоть.

«Записано видеообращение по поводу отсутствия транспорта в Тихий поселок. Это территория в Заельцовском районе, примыкающая к бывшему заводу „Экран“. В свое время там было маршрутное такси, там был областной контракт. Но это в городе. От отсутствия этого маршрута страдают жители. Поэтому даю два дня для решения этой проблемы. Привлеките частников, но проблема должна быть решена. Там должен появиться маршрут. Сейчас я протокольно ставлю эту задачу. Через два дня мне доложить», — поручил глава города.

К решению вопроса также подключили главу Центрального округа Сергея Канунникова и главу департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Константина Васильева.

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