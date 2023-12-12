Даю два дня: после обращения жителей к Путину мэр ищет транспорт к Тихому поселку

Во время оперативного совещания 12 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть затронул проблему жителей Тихого поселка в Заельцовском районе. Недавно новосибирцы записали видеообращение для Владимира Путина с просьбой решить транспортный вопрос. По их словам, ближайшая остановка находится в двух километрах от микрорайона. Детям приходится идти к ней по морозу через железнодорожные пути и гаражи.