Даю два дня: после обращения жителей к Путину мэр ищет транспорт к Тихому поселку

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Во время оперативного совещания 12 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть затронул проблему жителей Тихого поселка в Заельцовском районе. Недавно новосибирцы записали видеообращение для Владимира Путина с просьбой решить транспортный вопрос. По их словам, ближайшая остановка находится в двух километрах от микрорайона. Детям приходится идти к ней по морозу через железнодорожные пути и гаражи.
В видео местные жители подчеркнули, что ранее уже обращались в мэрию и департамент транспорта, однако их просьбы игнорировали. Теперь они ждут помощи только от президента.
Вскоре после видеоролика на ситуацию обратил внимание мэр Анатолий Локоть.
«Записано видеообращение по поводу отсутствия транспорта в Тихий поселок. Это территория в Заельцовском районе, примыкающая к бывшему заводу „Экран“. В свое время там было маршрутное такси, там был областной контракт. Но это в городе. От отсутствия этого маршрута страдают жители. Поэтому даю два дня для решения этой проблемы. Привлеките частников, но проблема должна быть решена. Там должен появиться маршрут. Сейчас я протокольно ставлю эту задачу. Через два дня мне доложить», — поручил глава города.
К решению вопроса также подключили главу Центрального округа Сергея Канунникова и главу департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Константина Васильева.