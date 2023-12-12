Дело об убийстве хирурга у ЖК «Марсель» в Новосибирске начал рассматривать суд

По данным следствия, все случилось 15 мая 2022 года. Обвиняемые познакомились с двумя мужчинами на набережной Оби и вместе пили алкоголь. Между новосибирцами вспыхнула ссора. Один из подсудимых пошел в машину за битой и ножом, а затем передал оружие своему подельнику, который ударил одного из компаньонов в живот, после чего тот умер.