atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:51

Published Сегодня, 02:51

Modified Сегодня, 02:54

Updated Сегодня, 02:54

В суде рассматривают дело

Дело об убийстве хирурга у ЖК «Марсель» в Новосибирске начал рассматривать суд

12 декабря 2023, 02:51
Фото: 1MI
В суде рассматривают дело
Дело о резонансном убийстве хирурга возле ЖК «Марсель» начал рассматривать Октябрьский районный суд, о чем сообщили в Судебном департаменте региона.

Двое фигурантов дела обвиняются по разным статьям в зависимости от тяжести преступления: пособничество и подстрекательство к убийству, убийство, умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По данным следствия, все случилось 15 мая 2022 года. Обвиняемые познакомились с двумя мужчинами на набережной Оби и вместе пили алкоголь. Между новосибирцами вспыхнула ссора. Один из подсудимых пошел в машину за битой и ножом, а затем передал оружие своему подельнику, который ударил одного из компаньонов в живот, после чего тот умер.

Второго пострадавшего ударили битой по голове: он получил легкий вред здоровью. Погибшим оказался 29-летний хирург Роман Бондарчук. Он был мастером спорта по акробатике. У него остались жена и дочка, а также ипотека в этом микрорайоне.

В Новосибирске задержали 32-летнего обвиняемого в убийстве мужчины в ЖК «Марсель»
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчину зарезали ножом во дворе ЖК «Марсель» в НовосибирскеСоседи рассказали о подростках, избивших мальчика в ЖК «Марсель» в Новосибирске
#Криминал#Новосибирск#Суд#Убийство#Уголовное дело#Прокуратура#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Загадочный «Меркас» из Москвы: кто прицелился застроить завод «Сибсельмаш»
Вчера, 06:59
Экс-ректор НГУ хочет отказаться от звания «Почетный житель» из солидарности с Асеевым
Вчера, 10:52
Цена куриного мяса в Новосибирске превысила 500 рублей за килограмм
Вчера, 06:35
В Китай из Новосибирска увезли почти 100% экспортного кедрового ореха
Сегодня, 01:34
Когда в Новосибирске закончатся морозы, рассказали синоптики
Вчера, 10:59
Идущие в школу по железнодорожным путям дети из Новосибирска просят помощи у Путина
Вчера, 07:50