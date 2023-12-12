Дело об убийстве хирурга у ЖК «Марсель» в Новосибирске начал рассматривать суд

Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
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Updated Сегодня, 02:54
Двое фигурантов дела обвиняются по разным статьям в зависимости от тяжести преступления: пособничество и подстрекательство к убийству, убийство, умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.
По данным следствия, все случилось 15 мая 2022 года. Обвиняемые познакомились с двумя мужчинами на набережной Оби и вместе пили алкоголь. Между новосибирцами вспыхнула ссора. Один из подсудимых пошел в машину за битой и ножом, а затем передал оружие своему подельнику, который ударил одного из компаньонов в живот, после чего тот умер.
Второго пострадавшего ударили битой по голове: он получил легкий вред здоровью. Погибшим оказался 29-летний хирург Роман Бондарчук. Он был мастером спорта по акробатике. У него остались жена и дочка, а также ипотека в этом микрорайоне.