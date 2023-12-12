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Корпоративные стандарты освоили жители Сахалинской области

12 декабря 2023, 10:16
Участниками тренинга «Методика оценки квалификации, разработка оценочных средств, практика применения» стали студенты вузов и колледжей Сахалинской области. Также обучение прошли и сотрудники действующих предприятий региона — в офлайн и онлайн формате.

— Корпоративные стандарты — одна из важных составляющих жизни современного предприятия, любой компании, — говорит главный специалист опережающей подготовки Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Екатерина Малахова. — Это основные нормы и правила поведения, регламентирующие рабочую деятельность всех сотрудников. По большому счёту они помогают компании стабильно работать, а сотрудникам — особенно новичкам — адаптироваться к требованиям работы, к условиям, которые предъявляет компания. Пригодится корпоративный стандарт и опытным, грамотным сотрудникам — он дает ответы на сложные вопросы, помогая выстраивать грамотные и эффективные отношения с клиентами, привлекать новых и сохранять доверительные отношения с постоянными клиентами.

Во время тренинга его участники ознакомились с главными темами написания корпоративного стандарта для дальнейшего качественного взаимодействия с предприятиями региона: подготовительный этап разработки корпоративного стандарта; работа экспертной группы по выявлению и фиксации составляющих корпоративного стандарта навыков; анализ и обобщение первичной информации; разработка оценочных средств; документальное оформление корпоративного стандарта навыков и его согласование с руководством организации.

По окончании процесс обучения все, кто успешно прошёл ступени тренинга, получили сертификаты. Теперь они могут разрабатывать корпоративные стандарты для предприятий Сахалинской области.

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