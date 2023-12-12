Лечит или калечит? Как фейковые клиники зарабатывают на наркозависимых

«Алгоритмы ранжирования учитывают множество факторов, в том числе сигналы о недобросовестных действиях по отношению к пользователям (к ним, в том числе, относятся жалобы на ресурс, поведение пользователей на сайте и другое). Такие сайты автоматически деприоритизируются алгоритмами поисковой системы. При этом „Яндекс“ не отвечает за контент, размещенный по ссылкам, и не может определять его достоверность и правовой статус», — уточнили в компании.