Лечит или калечит? Как фейковые клиники зарабатывают на наркозависимых

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:01
Считается, что такая схема уже давно стала популярной и позволяет получать посредникам часть стоимости оказанных медицинских услуг. Все просто: создается страница, внешне похожая на сайт наркологической клиники, затем заявки от желающих выйти из запоя или избавиться от наркомании перепродают третьим лицам.
На фоне захлестнувшей Россию эпидемии мефедрона, новых волн «солевой» наркомании и отравлений метадоном, в интернете все чаще появляются новые сайты, которые предлагают эффективно вылечить от любой зависимости. Часть из них — реальные медицинские центры, но есть и агрегаторы-пустышки, которые гарантируют «квалифицированную» помощь в лечении или выведении из запоя.
Есть предположение, что фирмы-посредники собирают контакты человека, оставившего заявку на лечение, а потом перепродают их третьим лицам — частникам, небольшим компаниям без лицензии и им подобным. Главная проблема заключается в том, что вместо квалифицированного врача на вызов может приехать «специалист» без нужного образования, лекарств и оборудования.
«На первые строчки поисковиков попадает реклама непонятных организаций, которые продают медицинские услуги по выводу из запоя непонятным медорганизациям. На таких одностраничных сайтах, как правило, нет соответствующих лицензий или они берут и размещают лицензии других организаций. Кроме того, там зачастую указывают не фактические адреса, где будут оказывать медпомощь. Например, лицензия, выложенная на сайте, получена на адрес в каком-то другом городе области, а по факту услуги оказывают в Екатеринбурге», — рассказал главный нарколог УрФО Антон Поддубный.
Сайты-клоны одними из первых выдают поисковики «Яндекс» и Google. В «Яндексе» их можно найти на верхних или с пометкой о рекламе.
Мы проверили множество сайтов медицинских учреждений, которые имеют признаки фейковых. Их отличает неразборчивая лицензия или лицензия, информация о которой не соответствует действительности, «псевдоврачи», чьи фотографии взяты из интернета, несоответствие указанного адреса и многое другое.
Второй сайт из поисковика — Центр лечения алкоголизма. Приезд врача на дом обещается за 30 минут. Смотрим список специалистов. Психиатр-нарколог Илья Мыларщиков помимо Новосибирска, оказывает услуги в Нижнем Тагиле, в Москве, а также в Санкт-Петербурге.
Еще один пример — клиника «Светлая линия».
В соответствии с информацией в разделе «контакты» клиника «Светлая линия» расположена в Новосибирске по улице Немировича-Данченко, д. 130, а также имеет филиалы по адресам: ул. Владимирский спуск, д. 2а, ул. Демьяна Бедного, д. 71, ул. Семьи Шамшиных, д. 40 и ул. Залесского, д. 6, корп. 2. При осуществлении проверки указанных адресов выявлено фактическое отсутствие в зданиях организации с наименованием клиника «Светлая линия».
Так, по первому адресу находится Государственная Новосибирская областная больница, по второму — отделение РЖД-Медицины, по третьему — Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн №3, по четвертому — расположен КПП-проходная на территорию комплекса зданий Городской инфекционной клинической больницы №1, по пятому — Онкологической отделение №2 Городской клинической больницы №1. Все учреждения медицинские, но ни одного нужного нам.
1. Проверьте фотографии сотрудников клиники, например, через поиск картинок в Google. Некоторые посредники берут просто стоковые фотографии. Некоторые — реальных врачей. Если специалист есть на нескольких сайтах под разными должностями и фамилиями, это должно насторожить.
2. Проверьте лицензию. На сайте должен быть хорошо читаемый документ, в нем указаны виды деятельности, которыми данная организация может заниматься. Помощь должны оказывать по адресу, прописанному в лицензии.
3. Проверьте информацию по ИНН на сайте налоговой службы. Если сведения достоверные, то вы получите выписку, в которой есть дата регистрации, юридический адрес и лицензии, выданные организации. Например, вбиваем в поисковик ИНН ООО «МЦК» — частной наркологической клиники — и ничего не получаем, потому что медцентр зарегистрирован в Санкт-Петербурге.
4. Сравните указанный на сайте адрес с адресами в поисковиках или сервисах, например, 2ГИС. Если это жилой дом, где нет офисов, или такую компанию невозможно найти по указанным реквизитам, скорее всего, это посредник. Очередной пример — Центр «Наркологика». На сайте указан адрес — ул. Аэропорт, 2. При его проверке выявлено фактическое отсутствие «Наркологики» по указанным координатам.
Член общественного совета Министерства социальной политики России Антон Соколов обращался с вопросами о проверке сайтов до выдачи их в поиск и в «Яндекс», и в надзорные органы. Письма поступили в прокуратуры Екатеринбурга, Челябинска, Кемерово, Сургута, Новосибирска и других городов с просьбой проверить страницы и признать информацию, размещенную на них, запрещенной информацией. Однако ответа на запросы пока не поступило.
Защитой от недостоверной информации занимаются Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Роскомнадзор, Генеральная прокуратура и др. Однако практически заблокировать ресурсы якобы существующих клиник, которые размещают информацию о предоставлении помощи в борьбе с наркоманией и алкоголизмом, но не имеют соответствующей лицензии, тяжело.
«Главная сложность в том, что пока один сайт блокируется, можно быстро сделать другой. Поэтому вопрос больше в плоскости привлечения к ответственности конкретных людей. С жалобами на недостоверную информацию лучше обращаться в ФАС, Роскомнадзор и прокуратуру», — рассказал управляющий юридической фирмы «РДР-Конс» Александр Никулин.
Так, в «Яндекс» отправлен запрос с просьбой прокомментировать:
Как сообщает издание 66.RU, которое проводило подобное расследование в Свердловской области, поисковая выдача формируется алгоритмами, которые автоматически индексируют всю найденную в интернете информацию и показывают наиболее релевантные ссылки пользователю.
«Алгоритмы ранжирования учитывают множество факторов, в том числе сигналы о недобросовестных действиях по отношению к пользователям (к ним, в том числе, относятся жалобы на ресурс, поведение пользователей на сайте и другое). Такие сайты автоматически деприоритизируются алгоритмами поисковой системы. При этом „Яндекс“ не отвечает за контент, размещенный по ссылкам, и не может определять его достоверность и правовой статус», — уточнили в компании.
В «Яндексе» добавили, что согласно законодательству, из выдачи удаляются только те сайты, которые были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов — поиск автоматически синхронизируется с ним.