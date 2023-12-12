Мэрия прокомментировала отмену 57 маршрутов транспорта в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Оптимизация маршрутной сети общественного транспорта в Новосибирске будет проводиться поэтапно в соответствии с Концепцией развития этой отрасли. По словам представителей мэрии, постепенно планируется отменить 57 маршрутов.
Одной из основных задач оптимизации является уменьшение числа дублирующих маршрутов, на которых работают автобусы с небольшой вместимостью. Вместо них будут использоваться автобусы, закупленные в количестве 150 штук в период с 2021 по 2022 годы. В настоящее время уже произведена оптимизация маршрутной сети в Первомайском и Советском районах. Кроме того, после приобретения 258 троллейбусов будет продолжено внедрение новой системы.
В планах до 2028 года остановить работу ряда маршрутов и создать единую сеть «магистральных» и внутрирайонных маршрутов с использованием муниципальных контрактов.