Мэрия прокомментировала отмену 57 маршрутов транспорта в Новосибирске

Одной из основных задач оптимизации является уменьшение числа дублирующих маршрутов, на которых работают автобусы с небольшой вместимостью. Вместо них будут использоваться автобусы, закупленные в количестве 150 штук в период с 2021 по 2022 годы. В настоящее время уже произведена оптимизация маршрутной сети в Первомайском и Советском районах. Кроме того, после приобретения 258 троллейбусов будет продолжено внедрение новой системы.