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Маршруты отменят постепенно

Мэрия прокомментировала отмену 57 маршрутов транспорта в Новосибирске

12 декабря 2023, 02:30
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Маршруты отменят постепенно
Мэрия Новосибирска планирует отменить 57 маршрутов общественного транспорта и построить единую сеть «магистральных» и внутрирайонных маршрутов, заменив машины малой вместимости на автобусы и троллейбусы.

Оптимизация маршрутной сети общественного транспорта в Новосибирске будет проводиться поэтапно в соответствии с Концепцией развития этой отрасли. По словам представителей мэрии, постепенно планируется отменить 57 маршрутов.

Одной из основных задач оптимизации является уменьшение числа дублирующих маршрутов, на которых работают автобусы с небольшой вместимостью. Вместо них будут использоваться автобусы, закупленные в количестве 150 штук в период с 2021 по 2022 годы. В настоящее время уже произведена оптимизация маршрутной сети в Первомайском и Советском районах. Кроме того, после приобретения 258 троллейбусов будет продолжено внедрение новой системы.

В планах до 2028 года остановить работу ряда маршрутов и создать единую сеть «магистральных» и внутрирайонных маршрутов с использованием муниципальных контрактов.

Мэрия намерена отменить 57 маршрутов общественного транспорта в Новосибирске
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#Транспорт#Новосибирск#Мэрия#Троллейбусы#Автобусы#Эмилия Губарева
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