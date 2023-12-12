Мы не в боевых действиях: главу дептранса отчитали за поломку снегоуборочной техники

Кстати, сегодня стало известно, что Константин Васильев в течение двух недель может лишиться своего поста. Об этом Сибкрай.ru рассказал председатель комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления Андрей Гудовский. Ранее депутаты обратились к мэру с просьбой уволить главу департамента транспорта, так как он, по их мнению, не справляется со своими обязанностями. В ходе прошлой сессии горсовета Анатолий Локоть заявил, что не будет обсуждать этот вопрос публично.