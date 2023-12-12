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Константин Васильев возглавляет департамент транспорта

Мы не в боевых действиях: главу дептранса отчитали за поломку снегоуборочной техники

12 декабря 2023, 05:28
Фото: novosibirsk-news.net / Заксобрание НСО
Константин Васильев возглавляет департамент транспорта

Половина снегоуборочных грейдеров сломались во время снегопадов в Новосибирске

Снегоуборочная техника выходит из строя — и это в самое проблемное для городских дорог время, когда улицы засыпает снегом. При этом техника новая. Мэр отчитал главу департамента транспорта Константина Васильева за небрежную эксплуатацию и отметил, что чиновники не в боевых действиях участвуют.

На прошлой неделе в Новосибирске начались обильные снегопады. Из-за этого город встал в рекордных 11-балльных пробках, что свидетельствует только о постоянном ухудшении дорожной ситуации.

На уборку последствий выходят от 360 до 485 единиц техники, сообщил глава департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Константин Васильев во время аппаратного совещания с мэром Анатолием Локтем.

«На прошедшей неделе дорожные учреждения города занимались и занимаются по настоящее время устранением последствий мощного снегопада, прошедшего 5–6 декабря. За указанный период выпала ежемесячная норма осадков в составе 18 мм, и в рыхлом состоянии до 28 мм выпавшего снега. Выпавший мокрый снег спровоцировал 11-балльные заторы на дорожной сети вместе с резким понижением температуры до -37 градусов», — прокомментировал Васильев.

Также он отметил образование на дорогах дефектов. Их, правда, начали устранять только 9 декабря, когда температура немного выросла. На работу привлекли 26 грейдеров. Правда, больше половины из них в итоге сломалась. Сейчас они сошли с линии для ремонта.

«То что у нас выходит техника из строя — это вина ваша, — обратился к Васильеву мэр Локоть. — Мы же не в боевых действиях участвуем. Вы эксплуатируете ее соответствующим образом. Мы вас укомплектовали новой техникой. Поэтому примите все меры для того, чтобы привести город в порядок».

Глава города отметил, что далеко не все районы убрали от снега. Анатолий Локоть поручил Васильеву разобраться с катастрофической дорожной ситуацией.

Кстати, сегодня стало известно, что Константин Васильев в течение двух недель может лишиться своего поста. Об этом Сибкрай.ru рассказал председатель комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления Андрей Гудовский. Ранее депутаты обратились к мэру с просьбой уволить главу департамента транспорта, так как он, по их мнению, не справляется со своими обязанностями. В ходе прошлой сессии горсовета Анатолий Локоть заявил, что не будет обсуждать этот вопрос публично.

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