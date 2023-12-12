Наркотикам — нет: как жителей Сахалина и Курил защищают от смертельно опасных веществ

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
О том, как в островном регионе укрепляют здоровье населения и предостерегают от приобщения к запретным веществам, рассказал клинический психолог Сахалинского областного наркологического диспансера Алексей Ларионов.
— Алексей Александрович, в Сахалинской области ежегодно растет число случаев оборота запрещенных веществ: буквально, дня не проходит, чтобы в новостях не появилась информация о задержании очередного распространителя наркотиков. Будучи практикующим психологом, что вы можете сказать о тех, кто употребляет противозаконные смеси — становится ли их больше?
— Как раз наоборот. Тот факт, что сообщений о преступлениях, связанных с оборотом наркотиков, становится больше, говорит о том, что сотрудники полиции и других силовых ведомств стали больше выявлять таких инцидентов. А вот что касается наркозависимых жителей Сахалинской области — их число снижается. Пусть не так быстро, как нам хотелось бы, но стабильно. Да, употребление наркотиков было и остается одной из самых острых проблем в островном регионе, но нам удалось достичь тенденции к снижению этого показателя. Я, будучи специалистом областного наркодиспансера, это вижу. Факты первичного употребления запрещенных веществ — это цифра, которую вряд ли удастся зафиксировать. А вот количество людей с ярко выраженной наркотической зависимостью хронического характера становится все меньше. Во многом это является следствием той обширной профилактической работы, которую мы проводим с населением.
— Расскажите об этом подробнее. В чем заключается профилактика употребления запрещенных веществ?
— Работа по укреплению общественного здоровья продиктована целями сразу нескольких национальных проектов — «Здравоохранение», «Демография» и «Образование». Стремление предупредить пагубные зависимости у людей — не только наркоманию, но и алкоголизм, и никотиновую зависимость — напрямую связано с мероприятиями по увеличению продолжительности жизни населения. Общеизвестно: если не хочешь выработать у себя зависимость, просто не пробуй вредные вещества. К сожалению, зная об этом, многие граждане продолжают пребывать в уверенности, что от разового употребления зависимость не выработается. А это совершенно не так: у многих моих пациентов в свое время тяга к наркотикам или алкоголю сформировалась очень быстро, за считанные дни. Поэтому наша задача — вести профилактическую работу со всеми возрастными группами, от школьников до граждан преклонного возраста. К сожалению, уязвимы все — и подросток, и здоровый 40-летний мужчина, и пенсионер. Специалисты областного наркологического диспансера проводят беседы с учениками сахалинских школ, со студентами, с рабочими коллективами.
— С какой возрастной группой работать сложнее?
— Как ни странно, со взрослыми — с работающими специалистами, с пенсионерами. У них за плечами есть определенный багаж в том числе вредных привычек и довольно устоявшийся стереотип мышления: «Я до сих пор жив, значит, это не вредно». Это, конечно, заблуждение. Многие островитяне просто не замечают, как привычка перерастает в настоящую зависимость, губительную для здоровья, для семьи, для жизни. С другой стороны, я не могу не отметить, что ежегодно растет число людей с хронической зависимостью, которые обращаются за помощью к врачам — в наш диспансер в том числе. Осознать свою проблему и признать, что тебе нужна помощь — сложный, но очень важный шаг на пути к выздоровлению.
— А как протекает работа с подрастающим поколением?
— Мы стараемся сформировать у школьников позитивное отношение к здоровому образу жизни в целом, а ЗОЖ включает в себя не только отказ от употребления запрещенных веществ. Это регулярные занятия спортом, правильное питание, соблюдение режима дня, правильный отдых. Многие ребята следуют правильным ориентирам благодаря тому, что такой образ жизни им прививают в семье — это большой плюс. И в целом могу сказать, что подростки у нас — приоритетная возрастная группа, и меры профилактики здесь самые эффективные.
— И все-таки, если ребенок начал употреблять наркотики, какие первые шаги должны сделать родители?
— Даже если семья просто подозревает, что их чадо пристрастилось к вредным веществам, первый шаг — обращение к наркологу. Это анонимная процедура, но она позволяет получить точный ответ: есть ли факт употребления наркотиков, или нет. Это просто и быстро. Главное — не пытаться скрыть ситуацию. Подростковая наркомания развивается молниеносно, поэтому важно как можно скорее обратиться за помощью к врачам. Я нередко сталкивался с такими случаями, когда родители пытались скрыть зависимость своего ребенка. В итоге дети все равно попадали к нам в стационар, но уже с тяжелой формой зависимости. Лечить таких пациентов гораздо сложнее и, к сожалению, положительный результат здесь гарантировать нельзя. Знаю, что многие родители боятся испортить ребенку жизнь, обратившись к наркологу — якобы учет в наркодиспансере портит будущее подростка. Я здесь категоричен: потеря времени и попытки скрыть проблему приведут к тому, что никакого будущего у ребенка может не быть вообще.
В Сахалинском областном наркологическом диспансере вся помощь предоставляется бесплатно и конфиденциально. Пациент с зависимостью поступает под наблюдение нарколога, психиатра-нарколога, психолога, терапевта. Мы практикуем самые современные методики лечения, их спектр очень широк. Главное — чтобы человек сильно захотел жить без этой отравы. Это главный компонент отказа. И задача специалистов — создать и закрепить мотивацию на излечение. Как только она появляется, у нас появляется и шанс исцелить человека.