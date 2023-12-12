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Какие специальности самые востребованные

Назван топ самых востребованных в Новосибирске профессий в декабре 2023

12 декабря 2023, 03:14
Фото: Midjourney
Какие специальности самые востребованные
В Новосибирске в декабре наиболее востребованными профессиями были менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, кассиры, водители, врачи и другие.

Аналитики сервиса hh ru провели исследование, чтобы определить самые востребованные профессии в Новосибирской области на начало декабря. В результате исследования выяснилось, что менеджеры по продажам занимают первое место в рейтинге.

На следующих местах расположились продавцы-консультанты и кассиры. Третье место заняли водители. Кроме того, в список самых востребованных специалистов вошли врачи, бухгалтеры, повара, кондитеры и программисты.

Изучив данные по Сибирскому федеральному округу, аналитики пришли к выводу, что работодателями наиболее ценятся продавцы-консультанты.

Новосибирцам назвали профессии с самыми высокими зарплатами — где больше платят?
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#Новосибирск#Вакансии#Эмилия Губарева#Профессии
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