Назван топ самых востребованных в Новосибирске профессий в декабре 2023

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
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Updated Сегодня, 03:16
Аналитики сервиса hh ru провели исследование, чтобы определить самые востребованные профессии в Новосибирской области на начало декабря. В результате исследования выяснилось, что менеджеры по продажам занимают первое место в рейтинге.
На следующих местах расположились продавцы-консультанты и кассиры. Третье место заняли водители. Кроме того, в список самых востребованных специалистов вошли врачи, бухгалтеры, повара, кондитеры и программисты.
Изучив данные по Сибирскому федеральному округу, аналитики пришли к выводу, что работодателями наиболее ценятся продавцы-консультанты.