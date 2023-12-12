«Несмотря ни на что…»: знаменитый новосибирский лозунг могут уничтожить застройкой

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Стенд в Кировском районе Новосибирска с лозунгом «Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что» может оказаться на стройплощадке. В горсовет внесено предложение о перезонировании участка в районе площади Кирова.
«За нашим знаменитым лозунгом меняют зону с озеленения на зону отдыха и оздоровления (предполагает возможность строительства кафе, ресторанов и даже гостиниц), ещё и красные линии двигают. Явно к застройке готовят», — сообщила депутат Светлана Каверзина, добавив, что считает подобную инициативу «безобразием».
Предложение о перекодировании депутаты намерены обсуждать 14 декабря.
Стенд с шуточным лозунгом считается одной из достопримечательностей не только района, но всего города. Краевед Александр Матвеев выяснил, что появился лозунг в 1992 году. Ранее на этом же щите было написано «Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая революция, положившая новую эпоху в истории развития человечества!» Но со временем надпись поблекла и облупилась.
Занимавший в ту пору пост главы района Виктор Воронов предложил своему бывшему коллеге, экс- заведующему отделом пропаганды райкома КПСС Александру Станкову, обновить стенд какой-нибудь свежей фразой. По словам Станкова, именно то выражение, что нанесено на стенде сейчас, было очень популярно у работников райкома еще с 70-х годов. Его и решили нанести на щит при помощи наемных художников. Начинающий бизнесмен Станков оплатил их работу из своего кармана.
Авторство фразы «Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что» приписывают советскому писателю-сатирику Зиновию Паперному. Якобы, этими словами он закончил свой юбилейный вечер в Центральном Доме литераторов в 1969 году.