Новосибирцы побили 30-летний рекорд по потреблению электроэнергии в морозы

При среднесуточной температуре -28,8 градусов, на уровне энергосистемы региона было зарегистрировано потребление электроэнергии в объеме 3044 МВт. Это значение превысило предыдущий рекорд, который был достигнут при температуре -28,3 градуса и составлял 21 МВт.