Новосибирцы побили 30-летний рекорд по потреблению электроэнергии в морозы

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Вечером 11 декабря в Новосибирской области был установлен новый рекорд по потреблению электроэнергии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 30 лет назад, в 1990 году.
При среднесуточной температуре -28,8 градусов, на уровне энергосистемы региона было зарегистрировано потребление электроэнергии в объеме 3044 МВт. Это значение превысило предыдущий рекорд, который был достигнут при температуре -28,3 градуса и составлял 21 МВт.
Эксперты связывают такое высокое потребление электричества с продолжительным холодным периодом в регионе (с морозами под 40 градусов). Люди активно использовали обогреватели, электрическое отопление и другую технику для обогрева в течение пяти дней.