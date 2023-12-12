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Рекорд установлен за 30 лет

Новосибирцы побили 30-летний рекорд по потреблению электроэнергии в морозы

12 декабря 2023, 04:20
Фото: 1MI
Рекорд установлен за 30 лет
В Новосибирске был установлен новый рекорд потребления электроэнергии — 3044 МВт, что превышает предыдущий рекорд 1990 года.

Вечером 11 декабря в Новосибирской области был установлен новый рекорд по потреблению электроэнергии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 30 лет назад, в 1990 году.

При среднесуточной температуре -28,8 градусов, на уровне энергосистемы региона было зарегистрировано потребление электроэнергии в объеме 3044 МВт. Это значение превысило предыдущий рекорд, который был достигнут при температуре -28,3 градуса и составлял 21 МВт.

Эксперты связывают такое высокое потребление электричества с продолжительным холодным периодом в регионе (с морозами под 40 градусов). Люди активно использовали обогреватели, электрическое отопление и другую технику для обогрева в течение пяти дней.

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