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Женщина сгорела от рака за несколько месяцев

Под Новосибирском женщину с онкологией лечили от простуды

12 декабря 2023, 08:00
Фото: 1MI
Женщина сгорела от рака за несколько месяцев

В Новосибирской области сибирячка скончалась от рака из-за неправильного лечения

В Болотном от рака скончалась 31-летняя Наталья*. Два месяца женщину лечили от обычной простуды.

Как сообщает «КП-Новосибирск», молодая сибирячка два месяца назад почувствовала боль в области желудка и начала кашлять. Но врачи списали всё на обычную простуду. Не почувствовав улучшения, Наталья*(имя изменено) обратилась в больницу, где сибирячку лечили от бронхита, затем от пневмонии.

И только с возникновением желтухи женщину отправили на обследование в город. Там и открылся страшный диагноз — рак печени четвертой стадии с метастазами в надпочечниках.

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Однако Наталья не опустила руки и до последнего боролась за жизнь. В первую очередь она была нужна шестерым детям — трое родных и еще трое от первого брака мужа. Самому младшему из родных исполнился год, старший пойдет в школу.

Наталья скончалась 10 декабря в 5 часов утра от остановки сердца. Близкие уверены, что вся вина лежит на врачах из-за постановки неверного диагноза, однако пока не собираются подавать жалобу.

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