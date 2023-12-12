Под Новосибирском женщину с онкологией лечили от простуды

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Как сообщает «КП-Новосибирск», молодая сибирячка два месяца назад почувствовала боль в области желудка и начала кашлять. Но врачи списали всё на обычную простуду. Не почувствовав улучшения, Наталья*(имя изменено) обратилась в больницу, где сибирячку лечили от бронхита, затем от пневмонии.
И только с возникновением желтухи женщину отправили на обследование в город. Там и открылся страшный диагноз — рак печени четвертой стадии с метастазами в надпочечниках.
Однако Наталья не опустила руки и до последнего боролась за жизнь. В первую очередь она была нужна шестерым детям — трое родных и еще трое от первого брака мужа. Самому младшему из родных исполнился год, старший пойдет в школу.
Наталья скончалась 10 декабря в 5 часов утра от остановки сердца. Близкие уверены, что вся вина лежит на врачах из-за постановки неверного диагноза, однако пока не собираются подавать жалобу.