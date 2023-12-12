«Понятны чувства»: новосибирский психолог объяснила культ «Слова пацана» у подростков

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:00
По мнению специалиста Алены Гавриловой, подростки ассоциируют себя с героями картины. Зачастую такие дети живут в неблагополучных семьях, имеющих низкий доход. Поэтому они склонны романтизировать насилие.
«Переживания героев, их чувства и опыт близки молодежи. Подобное было свойственно и девяностым, когда нестабильность в стране привела к росту преступности и падению моральных устоев», — рассказала психолог Сиб.фм.
Напомним, что в Госдуме уже призвали проверить «Слово пацана» из-за гибели школьника в Иркутской области.