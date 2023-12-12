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Неблагополучным подросткам понятны герои сериала

«Понятны чувства»: новосибирский психолог объяснила культ «Слова пацана» у подростков

12 декабря 2023, 14:00
Фото: kinopoisk.ru
Неблагополучным подросткам понятны герои сериала

Новосибирский психолог рассказала, почему подростки смотрят «Слово пацана»

В России продолжаются жаркие споры вокруг сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», посвященного «казанскому феномену» 1990-х. Новосибирский психолог объяснила огромную популярность ленты у подростков и молодежи.

По мнению специалиста Алены Гавриловой, подростки ассоциируют себя с героями картины. Зачастую такие дети живут в неблагополучных семьях, имеющих низкий доход. Поэтому они склонны романтизировать насилие.

«Переживания героев, их чувства и опыт близки молодежи. Подобное было свойственно и девяностым, когда нестабильность в стране привела к росту преступности и падению моральных устоев», — рассказала психолог Сиб.фм.

Напомним, что в Госдуме уже призвали проверить «Слово пацана» из-за гибели школьника в Иркутской области.

Госдума призвала проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»
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