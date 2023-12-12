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Школьникам Сахалина сказали: «Выбери свое будущее»

12 декабря 2023, 08:34
Стратегический проект по профориентации для учеников 6-11-х классов «Выбери свое будущее» реализуется в Сахалинской области. Вообще в регионе хорошо понимают важность профориентационной работы.

Как сообщила пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области, с начала года в регионе, как и по всей стране, сформирован единый универсальный минимальный набор профориентационных практик и инструментов для проведения мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся — «Профминимум».

— «Выбери свое будущее» — проект, который может полноценно заработать только в том случае, если вокруг него будут консолидированы силы всех образовательных организаций общего и среднего образования, — отметила ведущий специалист Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Надежда Морозова. — Для создания такой единой и продуманной схемы действий мы провели сессию для директоров школ и колледжей по формированию планов реализации стратегического проекта по профориентации школьников 6-11-х классов.

В сессии приняли участие директора учреждений образования из трех муниципальных округов: Поронайска, Южно-Сахалинска и поселка Ноглики. В школах и колледжах, техникумах этих населенных пунктов реализаций проекта будут заниматься более 140 человек.

За время сессии директора образовательных учреждений составили типовой сценарий проведения малых педагогических советов в школе по внедрению проекта «Выбери свое будущее», а также создали плана его реализации.

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