Школьники Сахалина узнают, как построить карьеру в регионе

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
— Полтора часа ребята проведут, знакомясь с разными возможностями, которые предоставляет Сахалинская область для построения карьеры, — рассказала ведущий специалист Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Надежда Маркова. — Также школьники сыграют в командную игру «Специалист будущего». Каждая группа будет строить жизненную и профессиональную траекторию на примере вымышленного персонажа. Мы надеемся, что это поможет ребятам определиться с тем, его они хотят добиться в жизни, как собираются строить своё будущее как специалисты и профессионалы.
Отметим, что смена «САХТУР 65» направлена на вовлечение юных сахалинцев в деятельность Российского движения детей и молодежи по направлению «Открывай страну!» (туризм и путешествия).
Ребятам предстоит множество интересных дел, лекций, мастер-классов. Они узнают о том, какие проекты реализует РДДМ по направлению «Открывай страну!»; они многое узнают о теории и практике туризму и краеведения в Сахалинской области, научатся вести исследовательскую работу и создавать новые проекты в сфере туризма. В целом всё это даст участникам смены импульс к дальнейшему развитию, получению новых знаний, социальной активности.