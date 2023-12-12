Школьники Сахалина узнают, как построить карьеру в регионе

— Полтора часа ребята проведут, знакомясь с разными возможностями, которые предоставляет Сахалинская область для построения карьеры, — рассказала ведущий специалист Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Надежда Маркова. — Также школьники сыграют в командную игру «Специалист будущего». Каждая группа будет строить жизненную и профессиональную траекторию на примере вымышленного персонажа. Мы надеемся, что это поможет ребятам определиться с тем, его они хотят добиться в жизни, как собираются строить своё будущее как специалисты и профессионалы.