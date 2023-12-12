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За иллюминацию на ул. Ленина в Новосибирске придется платить по новым тарифам с 1 января 2024

Тарифы на электроэнергию повысят дважды в Новосибирской области в 2024 году

12 декабря 2023, 07:24
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
За иллюминацию на ул. Ленина в Новосибирске придется платить по новым тарифам с 1 января 2024
Цифры повышения тарифов на электроэнергию в Новосибирской области назвал руководитель департамента по тарифам Гарей Асмодьяров, выступая перед депутатами заксобрания 12 декабря. Электричество в 2024 году подорожает дважды: в первом и втором полугодии.

Тарифы на электроэнергию для населения установлены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 29 ноября 2023 года. Цифры грядущего повышения назвал руководитель департамента Гарей Асмодьяров.

Для населения в городах цена составит:

1 полугодие 2024 — 3,36 рублей за кВт/час;

2 полугодие 2024 — 3,66 рублей за кВт/час (рост 8,9% к первому полугодию).

Для сельского населения:

1 полугодие 2024 — 2,68 рублей за кВт/час;

2 полугодие 2024 — 2,93 рублей за кВт/час (рост 9,3% к первому полугодию).

Также известен размер повышения розничных цен на сжиженный газ на 2024 год для ООО «Новосибирскоблгаз» — 9,5% с 1 января 2024.

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Точные цифры других коммунальных тарифов в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и вывоза ТКО, департамент утвердит 20 декабря 2023.

Но вероятнее всего, что суммарный рост индекса тарифов в Новосибирской области составит 9,5%, а в городах Новосибирске, Оби и Куйбышеве — 12,7%.

Указанные цифры укладываются в предельные ограничения, рекомендованные федеральной властью РФ для Новосибирской области. Это пояснил Гарей Асмодьяров, выступая на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам регионального Законодательного собрания 12 декабря 2023.

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