Тарифы на электроэнергию повысят дважды в Новосибирской области в 2024 году

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Тарифы на электроэнергию для населения установлены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 29 ноября 2023 года. Цифры грядущего повышения назвал руководитель департамента Гарей Асмодьяров.
Для населения в городах цена составит:
1 полугодие 2024 — 3,36 рублей за кВт/час;
2 полугодие 2024 — 3,66 рублей за кВт/час (рост 8,9% к первому полугодию).
Для сельского населения:
1 полугодие 2024 — 2,68 рублей за кВт/час;
2 полугодие 2024 — 2,93 рублей за кВт/час (рост 9,3% к первому полугодию).
Также известен размер повышения розничных цен на сжиженный газ на 2024 год для ООО «Новосибирскоблгаз» — 9,5% с 1 января 2024.
Точные цифры других коммунальных тарифов в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и вывоза ТКО, департамент утвердит 20 декабря 2023.
Но вероятнее всего, что суммарный рост индекса тарифов в Новосибирской области составит 9,5%, а в городах Новосибирске, Оби и Куйбышеве — 12,7%.
Указанные цифры укладываются в предельные ограничения, рекомендованные федеральной властью РФ для Новосибирской области. Это пояснил Гарей Асмодьяров, выступая на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам регионального Законодательного собрания 12 декабря 2023.