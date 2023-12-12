Тарифы на электроэнергию повысят дважды в Новосибирской области в 2024 году

Цифры повышения тарифов на электроэнергию в Новосибирской области назвал руководитель департамента по тарифам Гарей Асмодьяров, выступая перед депутатами заксобрания 12 декабря. Электричество в 2024 году подорожает дважды: в первом и втором полугодии.