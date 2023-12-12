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На заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам в Новосибирске обсуждался рост коммунальных тарифов на 9,5%

Тарифы ЖКХ повысят в Новосибирске на 12,7%, в области — на 9,5% с 1 июля 2024

12 декабря 2023, 05:42
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
На заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам в Новосибирске обсуждался рост коммунальных тарифов на 9,5%
Основные коммунальные тарифы будут повышены в Новосибирской области с 1 июля 2024. Рост тарифов не превысит 9,5% в регионе, и 12,7% в нескольких муниципалитетах, в том числе — в городе Новосибирске. Так заявил сегодня руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров.

Вопрос о тарифах на коммунальные услуги в 2024 году рассматривали сегодня депутаты Законодательного собрания (ЗС) Новосибирской области на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

Руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров, выступая перед депутатами, подтвердил, что рост главных коммунальных тарифов в регионе не превысит 9,5% в соответствии с законодательством. Точные цифры отдельных тарифов Асмодьяров еще не сог назвать, потому что официальное решение будет принято 20 декабря 2023, но сообщил, что цифры будут близкими к предельному уровню.

При этом в нескольких муниципалитетах: Новосибирске, Куйбышеве и Оби тарифы могут быть повышены сильнее — на 12,7%.

Уже известна дата повышения основных коммунальных тарифов — 1 июля 2024.

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