Тарифы ЖКХ повысят в Новосибирске на 12,7%, в области — на 9,5% с 1 июля 2024

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Вопрос о тарифах на коммунальные услуги в 2024 году рассматривали сегодня депутаты Законодательного собрания (ЗС) Новосибирской области на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.
Руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров, выступая перед депутатами, подтвердил, что рост главных коммунальных тарифов в регионе не превысит 9,5% в соответствии с законодательством. Точные цифры отдельных тарифов Асмодьяров еще не сог назвать, потому что официальное решение будет принято 20 декабря 2023, но сообщил, что цифры будут близкими к предельному уровню.
При этом в нескольких муниципалитетах: Новосибирске, Куйбышеве и Оби тарифы могут быть повышены сильнее — на 12,7%.
Уже известна дата повышения основных коммунальных тарифов — 1 июля 2024.