Тарифы ЖКХ повысят в Новосибирске на 12,7%, в области — на 9,5% с 1 июля 2024

Руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров, выступая перед депутатами, подтвердил, что рост главных коммунальных тарифов в регионе не превысит 9,5% в соответствии с законодательством. Точные цифры отдельных тарифов Асмодьяров еще не сог назвать, потому что официальное решение будет принято 20 декабря 2023, но сообщил, что цифры будут близкими к предельному уровню.